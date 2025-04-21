坤悅包場國家歌劇院　《你不知道的白雪公主》獻給住戶

▲坤悅開發包場台中國家歌劇院大劇院廳，由知名「如果兒童劇團」演出經典劇目《你不知道的白雪公主》。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

上櫃品牌建商坤悅開發持續貫徹「好宅生活永續家」的理念，不定期舉辦社區住戶限定活動，今年的劇場活動直接在台中國家歌劇院大劇院包場，由知名「如果兒童劇團」演出經典劇目《你不知道的白雪公主》，讓住戶與家人一同沉浸在國家級劇院的藝術饗宴中。

不只是蓋好房子，也讓成家的幸福感延伸；這次備受矚目的坤悅家族限定活動，是坤悅4月12日在台中國家歌劇院大劇院舉辦企業專場，為住戶安排「如果兒童劇團」人氣的經典劇目《你不知道的白雪公主》的演出，由原版卡司郎祖筠與鍾欣凌同台演出，劇情幽默也溫馨，帶給大小朋友一段歡笑與感動兼具的劇場時光。

現場座無虛席，大朋友小朋友也同樣笑聲不斷，更有不少幼兒因此次機會首次踏進國家歌劇院，開啟對視覺、聽覺與美學的藝術饗宴，預定下午1點開放的「坤悅開發 生活誌」臉書粉絲專頁，留言分享索取「坤悅鹿寶寶」活動，更是受到熱烈迴響，提早發放完畢。

▲坤悅開發住戶限定活動，大朋友、小朋友同樂又能創造生活中發現更多的美好。（圖／業者提供）

專營自住客的坤悅開發，除了在建築細節上要求完美，更注重住戶間的互動與生活的豐富性，一路以來，從社區藝文活動、手作課程、親子互動到名人講座，每一場活動皆由專業團隊精心規劃，不斷精進升級，成功打造有溫度、有品質的幸福社區。

坤悅家族蔡小姐帶著2位小朋友同樂，她說：「很感動這樣的『專屬限定』讓第一次買房的我，感覺到即便交屋後還是很被重視，社區活動、劇團表演都讓我跟小朋友一同成長，尤其是這次的《你不知道的白雪公主》，小朋友相當入戲、著迷，直到回家都還在熱烈討論，延續了美好的時光，坤悅開發真的用心，一定要給個讚！」

當坤悅以房子是硬體，生活才是核心來善待購屋族時，同樣的善意反饋，也讓坤悅開發在各地區都廣受好評，而坤悅開發表示，未來將持續投入更多資源於住戶專屬活動與社區服務，讓購屋者不只買到好房子，更能擁有一個值得長久安心依靠的生活場域。

▲坤悅以「房子是硬體，生活才是核心」來善待購屋族時，同樣的善意反饋，也讓坤悅開發在各地區都廣受好評。（圖／業者提供）

深耕台中的優質建商坤悅開發，未來也將陪伴每位住戶在生活中發現更多的美好，今年以「說到做到，實現安居好宅」宣示坤悅開發從3D檢討圖面到新屋落成，近乎零落差的高標準，致力提供高品質的居住環境，從建材選擇、建築設計到售後服務，秉承「一條龍服務」理念，滿足家的大小需求，不僅社區經營有成，售後服務更以「24小時聯絡、48小時勘查、72小時到府維修」的完善流程獲得住戶肯定。

目前坤悅線上銷售個案計還有南屯區的「君睿」、太平區「坤悅涵仰」、南區「坤悅語文心」、后里區「坤悅禮御」、員林市「坤悅原鄰薈」、沙鹿區「坤悅沐光邸」以及最新公開的北屯14期「坤悅泊岳」歡迎喜愛坤悅的朋友加入坤悅家族，與坤悅一起創造幸福。