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三重單價破百萬　竟藏「台版九龍城」貧民窟

三重泉州街巷弄中藏著一處「貧民窟」，當中住戶多半是經濟弱勢的外來民眾。（圖／黃威彬攝）

▲三重泉州街巷弄中藏著一處「貧民窟」，當中住戶多半是經濟弱勢的外來民眾。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新北市三重區交通方便、機能健全，各項商業活動熱絡，已出現單坪破百萬元驚人房價，在城市璀璨燈光下，竟還在角落藏著一處「貧民窟」。據了解，泉州街巷弄昔日為著名私娼寮「豆干厝」，如今則是弱勢的外地民眾租住，巷弄間滿是雜物，甚至用垃圾搭出屋頂，讓曾前往關心的志工感嘆有如台版九龍城，而該地即將都更，住戶更擔心自己將流離失所，恐連遮風避雨的角落都將失去。

2月12日下午，記者走進泉州街，該地位於忠孝橋下，不到5分鐘車程就能進入台北市，近年成各大建商的兵家必爭之地，但有別於一旁正在興建的高樓大廈，以及獨立別緻的帶庭院住宅，相隔數步之遙的84巷則猶如另一個世界。

泉州街84巷屋頂由垃圾搭建而成，巷弄中還藏著眾多雜物，讓志工感嘆有如台版「九龍城」。（圖／黃威彬攝）

▲泉州街84巷屋頂由垃圾搭建而成，巷弄中還藏著眾多雜物，讓志工感嘆有如台版「九龍城」。（圖／CTWANT提供）

地主目前已和建商談定都更並預計動工，即使還是白天，光亮卻彷彿無法照進其中，狹小而幽深的巷弄陰暗潮濕，地上滿是青苔和積水，屋頂則是由藍白條紋帆布和眾多雜物搭建而成。揮之不去的潮氣讓衣物難以晾乾，巷弄還掛著一排住戶的衣物。

該處日前因電線走火而引發祝融，巷子兩側的牆上都可見煙燻火燎後的痕跡，84巷由4棟連排住宅組成，每間房子約3層樓高，約有10戶租住在此，一言難盡的環境卻是當地居民遮風避雨的住所。

「屋主都搬家等都更了，現在住的都是租客。」當地住戶花花（化名）說，她在該地居住約2年，每月以8000元承租一個房間，二房東則同樣住在此住處，而二房東表面上是以維修物品為業，實則是到處撿拾廢棄物品回家囤積。

因二房東的「工作」需要，花花家中滿是壞掉的電風扇等小型電器，還有螺絲起子、電線和各種修理工具，以及不知從何而來的毛巾、衣物、帽子和各式塑膠袋，家中雜物從客廳幾乎「蔓延」至門口，讓花花每次進出時都幾乎無處下腳。

花花二房東以修理物品為業，時常去各地撿拾廢品回家堆放，雜物一路從客廳蔓延到門口，讓住戶幾乎無處下腳。（圖／翻攝李山河臉書）

▲花花二房東以修理物品為業，時常去各地撿拾廢品回家堆放，雜物一路從客廳蔓延到門口，讓住戶幾乎無處下腳。（圖／翻攝李山河臉書）

「如果有得選，誰想要住這裡。」花花無奈說，她來自台南，年輕時曾上來台北擔任會計，後又在家人的安排下回家鄉結婚並育有2女，然而所遇並非良人，丈夫有酗酒惡習，酒後又會家暴動粗，她被打到遍體鱗傷，無奈之下只好淨身出戶，才終於在約50 歲時離婚。

而花花離婚後再次北上，此後幾份工作的薪水皆落在3、4萬元間，堪勘只能租屋和餬口，而她在60多歲時又遭遇嚴重車禍，導致雙腳粉碎性骨折，在床上休養數月才能起身。

這起意外導致花花失去了賴以為生的工作，肇事司機又兩手一攤、直呼沒錢，花花的經濟狀況因而雪上加霜，又因年紀漸長、租屋困難，最終在沒得選擇下才搬來此處。

泉州街如今即將都更，住戶們憂心忡忡，不知接下來該何去何從。（圖／黃威彬攝）

▲泉州街如今即將都更，住戶們憂心忡忡，不知接下來該何去何從。（圖／CTWANT提供）

而花花2名女兒已經成年，2人的收入讓她無法取得福利身分，且她未設籍新北，連抽社會住宅都沒有資格，她平日省吃儉用，往往一碗飯、一鍋麵就充當一日三餐，靠著政府補助和善心人士的幫忙勉強度日，住在這裡的可憐人卻不只她。

花花隔壁住著是年約70歲的水電師傅阿國夫妻，阿國來自台東，多年前帶著妻小到北上漂泊，靠著他的技術養家，如今兒女皆已長大成家，他原以為自己可以卸下重擔，意外卻不幸到來。

「如果這邊也沒得住，真的要去住組合屋了。」阿國說，他日前做工時不幸摔斷雙手，也因此失去經濟來源，他不想增加孩子們負擔，因而選擇租金相對低廉的此處落腳，但該地即將都更，如今連唯一遮風避雨的住所都將消失，整條巷子也為將來該何去何從而憂心忡忡。

延伸閱讀
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關鍵字：周刊王三重貧民窟

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