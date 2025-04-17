全新電梯公寓「沒人問」　屋主想換屋急了！網：只有賣不掉的價格

▲原PO想賣房卻乏人問津。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

受到919央行打房衝擊，Q4房市進入寒冬，信義房屋專家表示，從去年第四季以來，房市交易出現量縮，預估2025房地合一稅不太可能再出現千億元的市況。就有屋主表示，他想換屋，但掛售的全新新加坡式電梯公寓乏人問津，讓他有點著急。

這位屋主在買房知識家詢問，「現在的房子市場走向是否真的很低迷？」因為他想換屋，但掛售的全新新加坡式電梯公寓乏人問津，「有點急了」。他也在留言處透露，該物件在彰化員林，他買下其中的3樓，權狀約30坪，附的是機械車位打算900萬就出了，「可以非常確定的是視野環境非常好。」

這篇貼文引發網友熱議，「現在大樓華廈滿天跑，公寓價格不優惠很沒有競爭力了吧」、「現在人都不喜歡爬樓梯，除非二三樓，不然四樓以上都不好推」、「其實都有人買，客群不同，去年是門檻低，讓很多剛需族群提早買到房子，今年當然會比較少。」

還有人指出，「市場已反轉，目前降價才有機會，就算賣出，也要找的到貸款，利率高成數低」、「急就賣便宜一點」、「看地點吧？我家這棟的中古屋，12月底又衝出一筆新高」、「乏人問津？只有賣不掉的價格，沒有賣不掉的產品」、「價格低一點就賣掉啦！」