雙薪160萬　小倆口「存款80萬」能買房？專家見1關鍵：應該沒問題

▲原PO想知道，他們的狀況能夠買房嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

這樣的條件可以買房嗎？近日有網友發文透露，她和男友的年薪都有80萬元，且持續往上發展，最近他們看上中壢總價1050萬元的房，但因為頭期款目前只存到80萬元，因此他們就在猶豫，到底要現在買，還是等存夠錢再買？對此，信義房屋專家認為，其實他們的薪水還可以，家人能借頭期款的話，買房應該是沒問題。

女網友在Dcard上，以「到底要不要硬著頭皮買房」為標題發文，提到她和男友的年薪都有80萬元，且有持續往上發展。若不包含股票，兩人目前可以動用的存款為80萬元，但如果要抓比較緊的話，也可以湊到100萬元。

原PO透露，他們目前看中中壢的一間房，一坪是33萬元，總價為1050萬元，且有含車位。由於頭期款部分，他們只有80萬元，所以若是真的要買，就得向家人借100萬元。

原PO說，經過計算，如果買了房，之後他們一人每月要存3萬元，若再加上跟家人借的錢，還款壓力就更重。因此她就想知道，他們要不要硬著頭皮買房？還是要再多存幾年呢？因為不知道3年後，預售屋是不是還會有這個價格。

貼文曝光後，不少網友都表示，「欸等等，先結婚再來談『一起』買房，不然買房金流請僅止於自己與家人之間，不然就當作合夥投資，白紙黑字寫清楚」、「頭期款太少，不要情侶買房」、「沒結婚不用想太多，問題一大堆」、「還沒結婚還是以自己能負擔的起為考量」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，其實都可以，有需要就可以買，尤其是他們的薪水還不錯，加上可以向家人借錢，所以能規劃、慢慢還款。曾敬德還指出，說不定他們可以使用新青安，有機會貸到840萬元，平均下來的話，每月就算要還房貸，還是有一定的錢能運用，應該沒有問題。