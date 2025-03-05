交往7年「同居反而分手」　房租1人繳不起！過來人曝恐怖經歷

▲與男友同居不久，原PO決定和平分手。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名女網友表示，去年底才與男友同居，但隨著工作忙碌，兩人互動變少，同時發現價值觀不合，最終和平分手。但尷尬狀況來了，由其中一人獨撐開銷太沉重，因此原PO求問該怎麼辦？有過來人透露，與男友分手後仍當室友，不料對方情緒極度不穩定，猶如恐怖情人，最後毅然決然搬走，「注意自身安全很重要」。

一名女網友在Dcard透露，與男友交往7年，一開始還會互相住對方家，但因為空間問題，兩人決定同居生活，不過原PO有養貓咪，找房時都以她的需求為主，而房子的品質是以雙方薪水來衡量，最後順利在去年底搬到2房的租屋處。

沒想到，隨著兩人工作越來越忙，即使下班回家也沒有特別的交集，才意識彼此到核心價值觀不一致，經過溝通後和平分手。

但棘手的問題來了，原PO與前男友目前處於分房睡，而且雙方都知道，由其中一方負擔全部房租會過重。原PO坦言，雖然無法繼續當情人，也不想因為價值觀互相耽誤未來，但現在卡在房子問題，她想求問過來人該如何處理比較好？

底下網友紛紛建議，「分房睡當室友，不然就兩個月押金認賠搬走」、「一年一約？繼續住9個月，約定各自不帶男女朋友回來，如果非要帶回來，另一個就拿押金離開，由他們接手租屋（全額負擔）」、「退租！AA離開」、「如果雙方未來人生有婚姻規劃，也不適合繼續住一起互相耽誤黃金時期，認賠一個月租金確實是最理想的做法了」。

也有過來人分享，「在一起9年，也是因為同居後和平分手，評估了種種，最後是當室友一起住到退租」、「我曾經也以為自己是跟前男友和平分手，所以勉強繼續住下去，但才一個多月他開情緒極度不穩定...不穩定到我覺得他像恐怖情人，跟他交往八年的我嚇瘋，後來毅然決然搬走，注意自身安全很重要」。