門口遭貼「惡鄰公告」！住戶怒告求償10萬　法官判免賠

▲鄒男與楊女租屋處大門遭張貼「惡鄰公告」。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者莊智勝／台中報導

台中鄒姓男子與楊姓女子控訴，社區鄰居蘇女日前在其租屋處大門前張貼公告，指2人是「惡鄰居」，煽動其他住戶在社區開區全會議時投票，將2人趕離社區大樓。鄒男與楊女認為，2人因此遭其他社區住戶以異樣眼光看待，蘇女貼公告行為已經嚴重貶損其人格尊嚴，因此提告求償精神撫慰金10萬元。台中地院法官審理後，判處蘇女免賠。可上訴。

判決書指出，鄒男與楊女主張，住在隔壁的鄰居蘇女於111年3月12日上午11時許，在2人租屋處大門口玻璃上張貼公告，以紅筆寫下「住OOO號2人是惡鄰居，請社區開區權會議將通過，把2人驅離社區大樓」等語，導致2人遭社區鄰居以異樣眼光看待。鄒、楊2人認為，蘇女行為嚴重眨損原告之人格與尊嚴，導致身心受創、夜不成眠，因此提告求償精神撫慰金10萬元。

對此，蘇女則以刑事部分已獲檢察官不起訴處分，否認有侵權行為，請求駁回鄒、楊2人之訴。

台中地院法官審酌，當天紙條所載內容為「3月20日社區權會針對惡鄰條款，並請店OOO承租戶搬離社區，如果您是所有權人，或是承租戶(請您跟承租人索取)同意書，請務必投下同意票，還給我們美好社區」；而鄒、楊2人並無法舉證該公告為蘇女所貼，況且公告內容係就社區惡鄰條款邀請區分所有權人投下同意票，係邀請區分所有權人對於社區公共議題表達意見，並非專指2人是惡鄰居，無從證明蘇女有何不法侵害2人人格法益之事，因此認為2人請求精神撫慰金為無理由，應予駁回。全案可上訴。