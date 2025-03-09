家人買房給自己「要怎麼告訴朋友？」　過來人曝經驗：是保護自己

▲家人買房給原PO住。（示意圖／取自Pexels，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

如果家人買房給自己，會讓身邊的朋友知道嗎？近日有網友發文透露，家人最近買了房給他，雖然他無意刻意隱瞞，但又擔心主動說了會像炫富，或者常有人想同住，因此他就想知道，自己該如何婉轉的告訴朋友呢？貼文曝光後，掀起討論。

一名男學生在Dcard上，以「家人買房給自己，但我怕被朋友知道」為標題發文，提到他目前還是學生，而家裡最近則買了一間房子給他，地點位於精華地段，且屬高檔社區。他坦言，自己不想對身邊熟識的朋友隱瞞此事，但又擔心直接告知會像炫富，或是萬一有人想要同住。

原PO提到，因為房子並非一般的學生套房，所以難以謊稱是租的，而且他也並不想欺騙朋友。因此他就在文中向網友求助，詢問如何在不影響友誼的前提下，誠實告知朋友家裡購買新房的事情？

貼文曝光後，底下網友紛紛建議，「那就說是有錢親戚買的房子讓你免費住吧，你爸媽也是你親戚嘛」、「我都說親戚買給他小孩的房子，小孩出國現在讓我免費住，比較合理而且可避免朋友說要跟你一起分租，因為親戚小孩可能隨時會回」、「就說是家裡的房子啊，家人有時候會來住之類的，有人問才說應該還好吧」。

也有網友表示，「財不露白，不要實話實說，這種東西有時候騙了，反而是在保護自己」、「如果是我才不會說，見不得人好的人太多了」、「人就是很複雜生物，窮的時候會關心你，覺得你是同溫層，但知道你有錢後就開始嫉妒」、「千萬不要說實話，別說學生還不成熟，我就算成年很久也工作很久，同事聽說我開Mini還是酸溜溜」。