台積陷千元保位戰　「2大明燈」助高大均價首站4字頭

▲台積電股價陷入千元保位戰，近期高雄P1廠開始試產。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電赴美擴產引發投資市場熱議，連股價也也陷入千元保位戰，台積電澄清投資高雄計畫不變，同樣是半導體產業明燈的聯發科是否跟進設廠成外界焦點，專家透露，近期光是高大一案就有台積電、聯發科員工合計買了7~8戶，區域均價首度衝上4字頭。

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台積電宣布砸上千億元赴美投資，多數置產族擔心台積電在美國設廠之後，會減弱在台投資力道和時程，股價陷入千元保位戰，引來台積電表示，台灣投資規劃不會受到影響，一切照計畫進行。

▲台積電2奈米後續需求超乎市場預期，楠梓的高大特區成為近年的房市購屋熱區。（圖／記者張雅雲攝）

台積電在高雄建立多階段的2奈米晶圓廠，2奈米後續需求超乎市場預期強勁，外界不時傳來上游IC設計廠聯發科是否也將來高雄跟進設廠的呼聲。

台積電帶動楠梓的高大特區成為近年的房市購屋熱區，隨P1廠開始試產，有在地建商透露，近期高大的新案就有台積電、聯發科員工合計買了7~8戶，雖然聯發科還未有明確設廠計畫，但員工已經搶先卡位，就是瞄準離台積電不遠的優勢。

像是台積電設備商艾司摩爾（ASML）已在生態園區生活圈設立高雄辦公室，同樣位於北高S廊帶上，產業、人口紅利讓區域話題性不斷。根據《高雄實價網》統計，近3年高大特區預售均價持續上漲，尤其去年成交量大幅成長，今年均價首度站上4字頭。

年份 均價(萬元/坪) 交易量(件) 2025 40 12 2024 34.7 502 2023 29.2 266

▲近3年高大特區預售房市。資料來源：《高雄實價網》。（ETtoday製表）

芳崗建設董事長林達標表示，高大特區近年受惠台積電高雄設廠利多激勵，住4土地從台積設廠前約每坪27萬元飆至91萬元，漲幅2.3倍，大樓房價也從之前每坪20萬元上下，漲至40萬元，幾乎翻倍。

林達標說：「高雄大學特區是經過20年的發展，才達到目前的規模，現在除了台積電等產業進駐，區域已有不少知名餐飲、藥妝、速食、健身房等連鎖品牌進駐，雖有信用管制，台積電試產後仍相當看好楠梓區域發展。」

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