台人超愛買1物！他曝「買完還想再買下一個」大票有感：貼切

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣人超級愛買一樣東西！有資深房仲表示，台灣人對「買房」這件事的執念真的很深，有房的人買完一間，還想再買下一間；沒房的人則努力存錢，渴望擁有屬於自己的房子。但當買不起時，心理上的失落感爆發，甚至會上網討伐房市，形成一股強大的網路聲量。

「台灣人真的是太喜歡買房子了。」房地產粉專「Lin's竹北房產筆記」感嘆，不論是已經買房的人，還是還在努力存錢的族群，大家對「擁有房子」這件事的執著都很強烈。而當有人發現自己短期內無法達成目標時，心理不平衡感油然而生，甚至「由愛生恨」，開始透過各種管道發洩不滿，「這些人聚在一起撻伐，無形中成為了網路的主流聲量。」

他也分析，這種反應的背後，其實就是因為「在意」。他寫道：「因為在意，所以才會有那麼大的情緒波動；因為在意，所以看到業者發文就在底下各種酸。」不少人甚至會先入為主地認定，房地產業者發言一定是別有用心，「內容不外乎『因為你是業者，所以你……（講這些內容一定是有目的）』，他們早已預設立場因人廢言了。」

對於這種現象，他坦然面對，並自嘲：「沒問題的，我想這是身為業者的原罪：快樂你帶走，傷害我來背。」貼文引發討論，不少人直呼：「買不起真的很痛苦」、「房價那麼高，當然很多人有意見」、「但業者說的話還是要多思考，不能全盤接受」、「像我對精品、豪車沒興趣，這些奢侈品要賣多貴就賣多貴，對我一點也沒影響」、「貼切」。