拚命賺、徹底省　香蕉6年淡水買3房

▲淡水街頭藝人香蕉拼命賺、努力省，在淡水坐擁3房。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

從淡水街頭藝人出發，進一步轉型成為綜藝節目《寶島神很大》主持人的香蕉，因為街頭藝人收入不穩定，激發他努力賺錢、省錢的慾望，從表演Beatbox拓展到教學，積極省下生活中每一塊錢，他自嘲說小氣到周邊的人都知道，才能短短6年內在淡水買下3間房。

「當一個街頭藝人，連自己的溫飽可能都顧不好，我根本沒想過買房子，現在竟然有3間房了，真是做夢都不敢相信。」從淡水捷運站街頭藝人表演Beatbox（節奏口技，用人聲模仿敲擊樂）出發、現為《寶島神很大》主持人的香蕉認真地說。

因為臉型、身高都修長，所以幫自己許了個藝名香蕉，而身高186公分的他走在淡水街頭確實顯眼。而已是淡水名人的他走在路上，總有人主動上前和他攀談、握手、合照，而他也來者不拒，高人氣不在話下。

身為淡水囡仔，香蕉非常熟悉淡水的變化，捷運紅線穩定通車帶來大量商機，近幾年來三重、蘆洲、新莊等地的住戶有許多搬來淡水居住，也有很多香港人來此，「從淡水塞車的情況就可以知道，淡水居民越來越多啦，雖然塞車不是好事，但表示很多人愛淡水，房價就會有支撐。」香蕉大笑著說。

看好淡水未來的發展，香蕉從2019年到今年初陸續在淡水沙崙地區買下3間房，當中有2間電梯大樓、1間預售屋；而買房都是因為自己的剛性需求，而非要投資。

香蕉強調，每次在網路上分享自己買房的心得時，就有網友留言酸他炒房，讓他備感委屈。香蕉說，能買下房子是自己當街頭藝人時，努力留住每一塊錢、辛苦得來的，分享買房經驗是為了想鼓勵大家要趁年輕時多拼一些，讓自己及家人未來都能輕鬆過生活。

「我真的很努力賺錢、存錢。」香蕉說，街頭藝人收入不穩定，完全看天吃飯，有時候梅雨季一連兩週，無法表演收入就中斷，「每次表演我都和觀眾交換聯絡方式，尤其是身為父母親的觀眾，然後只要下雨無法表演時，我就會聯繫這群爸媽，要不要讓他們小孩學Beatbox。」從表演拓展到教學，這是香蕉的積極行動力。

轉為藝人後，經常需要台北、淡水兩邊跑，他索性在台北租屋，「我遇到一個好房東，周邊租屋行情都要18,000元起跳，但房東卻只讓我繳付5,000元月租金；而我每月都強迫自己存下兩者的價差13,000元。」

生活中的花費，香蕉也省個徹底。「我很小氣，小氣到我身邊的人都知道。」香蕉大笑說，以前跟女友外出，他只會請吃小火鍋，一個人控制在200元內；要喝含奶類的飲料也不選加牛奶的，因為可以省15元；而即使現在收入增加，他還是過著相對節儉的生活。



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