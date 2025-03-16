最愛把房租給小家庭！房東坦白「會避開2種人」：那可虧大了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

買房是社會強加的框架嗎？還是只是為了拿回居住的掌控權？一名資深房仲分享了一段與屋主的對話，這位屋主不僅自住，還長期投資房地產，靠租金收益與房價增值獲利。屋主直言，最喜歡租房子給小家庭，因為這類房客租期相對穩定，不會輕易搬家，對房東來說風險較低。

房產粉專「Lin's竹北房產筆記」表示，屋主最喜歡租房子給小家庭（兩大一小或兩大兩小），因為這種客層屬性，居住都蠻穩定的。對方分析，情侶或單身族群，因為關係變動，容易出現租金繳不出的情況。但小家庭通常已經確定不會買房，或者未來打算長期租屋，加上帶小孩搬家不方便，所以租約穩定性較高。

對方也分享了一些房東較為避諱的房客類型，例如：「沒有穩定收入、講到職業支支吾吾的人，這類房客很難確保每月按時繳租。此外，老年房客也會讓房東卻步，因為擔心租客發生意外，導致法律或道義上的麻煩。」

這番言論讓「Lin's竹北房產筆記」不禁思考，既然普遍房東對於房客的篩選，都有個既定的想法與預期，這樣不被房東喜愛的房客客層，是否會開始編出善意的謊言，只是為了夾縫中求生存、為了有個房子住？最後，他直呼，「很多人最後受不了跑去買房，並非是受到社會框架的影響（認為買房才代表成功），他們只不過是為了拿回屬於自己的居住掌控權罷了。」