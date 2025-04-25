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交往時花935萬買組屋！夫婦15年後狂賺400%　創星國組屋轉售新高

▲▼吳玉萍位於達士嶺49樓的4房式組屋景色宜人。（組圖／翻攝自維基百科、新明日報）

▲吳玉萍位於達士嶺49樓的4房式組屋景色宜人。（組圖／翻攝自維基百科、新明日報）

記者葉睿涵／編譯

新加坡一對夫婦15年前以37.8萬新元（約新台幣935萬元）購入達士嶺一座4房式的組屋（星馬一帶的公共房屋），不料這對夫婦最近賣房時，房價竟狂翻了400%，飆升到151.8萬新元（約新台幣3755萬元），創下新加坡組屋轉售的歷史新高。

據《新明日報》報導，49歲的女屋主吳玉萍表示，自己是在2005年的時候，與當時還是男友的丈夫，以10新元的價格抽中達士嶺組屋的申請名額。直到2010年，吳玉萍與丈夫結婚時，他們才領到這個單位的鑰匙。由於她們抽到的號碼非常靠前，還有許多單位可供選擇，因此這對夫婦選擇了位於最高49樓的單位。

吳玉萍形容，這座位於達士嶺第1C座49樓的4房式單位，面積為94平方公尺，能俯瞰牛車水及市區等風景，視野非常好。這對夫婦在領到鑰匙後，花費了數千新元裝修，並於5年後開始出租。去年9月，吳玉萍透過建屋局網站將該單位掛售，最終以151.8萬新元的價格，賣給一對育有12歲兒子的41歲夫妻。

吳玉萍透露，起初，這座單位的成交價格為152萬新元（約新台幣3760萬元），但由於買家希望他們折扣2000新元（約新台幣4.9萬元）以求吉利，因此房子最後才以151.8萬新元的價格成交。她表示，買家對他們的單位非常滿意，尤其是房間裡的涼爽感覺吸引了他們。成交後，吳玉萍計劃於今年5月交屋給買家。

不過，由於這筆交易的價格遠高於建屋局預估的141萬新元（約新台幣3488萬元），因此吳玉萍仍需支付高額溢價。吳玉萍表示，當初由於樓層內其他住戶逐漸搬離，房產的轉售價格達到市場標準，最後她決定賣掉這個單位。

關鍵字：新加坡東南亞要聞組屋轉售達士嶺吳玉萍

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