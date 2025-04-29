室友洗衣服「這2樣一起丟」她錯愕！一票卻反問：沒差吧

▲會一次把所有衣物丟進洗衣機嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

洗衣服的時候，會一次把所有衣物丟進洗衣機嗎？近日有網友發文透露，她發現她的室友會把內褲、襪子放在一起洗，讓她難以置信，怎麼會把緊貼私密處的內褲，和碰到腳的襪子放在一起？是她太吹毛求疵嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「室友內褲襪子一起洗超噁」為標題發文，提到她在外租屋後，才發現很多人很噁心。她之前的住處，是整層共用一台洗衣機，所以排隊時，就能知道其他人要洗什麼，而她就發現，居然有人把鞋子放進洗衣機洗，讓她臉上三條線。

原PO後來搬到另個地方住，也找到一個室友，對方雖然不會洗鞋子，但卻會把內褲、襪子丟在一起洗，讓她很吃驚，她每次看到都會內心崩潰，大家內褲應該都是手洗吧？她實在無法接受緊貼私密處的內褲和碰到腳的襪子放在一起洗。

▲每個人的洗衣習慣都不同。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，多數網友則回應，「有些人就習慣一起洗呀，又不是拿你的去一起洗，不用管別人這麼多吧」、「全部一起洗+1」、「我家從小到大都是全部衣服一起洗，也都沒怎樣」、「你不能管別人是不是全部一起洗，但洗鞋子真的太誇張」、「襪子、內褲一起洗根本就沒差吧，你就算分開洗還是同一台洗衣機」。

也有網友表示，「你不夠潔癖，真正潔癖的人不會和外人共用洗衣機」、「欸？有嚇到！原來大家都是習慣一起洗嗎？我自己也是都分開，襪子連跟一般衣服都不會一起洗，會單獨出來機洗，內褲都是手洗」、「我們家是全部機洗，但襪子會特別分開，不過如果是租屋，我不會選共用洗衣機」。