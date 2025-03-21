【廣編】川普關稅牽動房市？專家：科學城不敗定律

▲淡海8千坪開發規模造鎮預售案「興富發新海城」，擁有出門即輕軌V10站優勢，轉乘淡水信義線連接北市多個核心商圈。

圖、文／興富發提供

美國總統川普開春祭出「對等關稅」政策震撼全球，連3漲的美國通膨加速再度突破3%，在通膨預期升高下，台灣開春後房市再度掀起避險抗通膨話題熱度。回顧川普首次上任1.0時代，即2017-2020年四年時間裡，主導美中貿易戰開打．間接加速台商熱錢回流，台灣房價、成交量甩脫2012-2016年低谷，強勢反彈。台灣房市面臨4月2日將上路的川普關稅外部通膨焦慮，國內則是有一波熱錢效應正在醞釀，包括台商金資首波解禁、台股龍年飆升28.85%獲利出場的龐大游資，加上銀行進入2025新會計年度後房貸滿水位緩解，國內外總體經濟因素堆疊下，變相催生2025年開春後新一波房市置產抗通膨需求。

台灣房市自去年9月第七波信用衝擊，歷經半年冷靜期邁入後限貸時代，但仍不改預售穩健走漲趨勢，主因是：「台灣房市高度與經濟表現連動」。過去8年台灣經濟平均成長率3.15%，重登亞洲四小龍之首，2月國發會預估全年經濟成長率上看3.29%，台灣在AI、高速運算、半導體的主場優勢持續擴增下，專家認為，科技園區仍是2025房市主旋律。

繼竹科、南科、中科、北高雄台積2奈米擴廠到北士科後，不論自住還置產都在問「房市下一個科技城黑馬」在哪？業者認為，賴總統去年提出「新北一二三」計劃，「欽點」淡海新市鎮二期，擘劃150公頃的科學城，已點出方向。淡海房市熱度也同步點燃，不僅去年交易量也黑馬之姿衝上新北第二，預售行情也坐4望5。在淡海科技城，與淡江大橋、淡北道路、輕軌藍線二期「交通三箭」利多加持下，市場看好淡海房市朝5字頭邁進。

興富發集團在淡海輕軌V10站雙面臨路角地，推出總銷超過300億的旗艦造鎮級建案「新海城」，基地8177.5坪，下樓即輕軌，可快速轉乘淡水信義線，極速連接北市正核心，距雙語校園淡海國小僅約100米，步行750米擁海都心廣場。規劃2~3房21~35坪的主流產品。在新北第一環板橋永和預售破百、三重新莊等地紛紛站上7、8字頭，連第二環的土城也現蹤8字頭，「新海城」有淡海低基期、多建設、高預期的比價效應優勢，搭配「訂簽25萬元起」輕鬆付款方案，成為雙北購屋族置產保值抗通膨的話題新案。

建案官網：https://pse.is/79wdht

