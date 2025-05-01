老公寓突要裝避雷針「一戶8000」住戶驚呆　過來人反點頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

老房子難免要花錢維修或裝新設施，就有網友表示，最近有別人跟他抱怨，大樓突然要安裝避雷針，一戶要收8千塊，「跟我說這樣很貴不能接受，啊我也不懂啊所以上來問問，8千元這樣是不是很盤？」話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「大樓避雷針安裝一戶收8千合理嗎？」文中表示，「最近鄰居在跟我靠北他們大樓突然要安裝避雷針，明明就老房子了現在才要裝」，理由則好像是法規問題。傻眼的是，安裝費是「一戶收8000元」，鄰居覺得價格太盤，完全不能接受。他自己也搞不清這樣到底算不算合理，只好上網問問大家，「8000元這樣是不是很盤？」

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貼文引發熱議，有不少人幫忙分析，「大樓少說二三十戶，一戶8000是要賺三年嗎？」「避雷針+接地銅棒沒幾塊錢，這價格真的超盤」、「主針加支架加施工大概10萬，一戶8000根本賺翻。」

不過，就有網友指出，「接地線還要打回地底，還得請吊臂拉線，不是買一根針那麼簡單」、「原本房子蓋的時候沒設計避雷針，後面要再加裝很麻煩」、「這棟大樓只有1戶就合理」、「避雷針一根10萬，如果是全新安裝，看大樓高度，至少50萬，根數越多越貴！大樓200萬跑不掉！去年公司找人估價過，不是接地，不一樣的價碼！」「避雷針是大工程，不是單純裝一根針。」