他列蛋白區4優點「為何要花5倍錢擠市區？」 　一票反駁：寧願買貴

▲原PO認為蛋白區也不錯。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

買房是人生大事，想住好房享受好生活，學區、商圈、公園、建案規畫及格局等，每個環節都要列入考量，有網友表示，大家都想住在都市，因為生活機能好，但他認為蛋白區也很讚，不管是醫療、飲食、賣場，蛋白區也都有，沒必要花5倍的錢去擠市區，對此，信義房屋專家表示，主要還是看個人需求。

有網友在PTT發文，大家都說都市區機能好，「但真值這麼多價差嗎？」蛋白區的醫療設施，如義大醫院、慈濟醫院等，也相當完善，甚至更容易預約掛號。購物方面，蛋白區有全聯、家樂福等超市和量販店，加上現在人喜歡網購，只要附近有超商可以取貨，就可以解決。

原PO也提到，市區交通擁擠，紅綠燈很多，而且一等都是1分鐘起跳，尖峰時刻常常塞車，而郊區則相對順暢，「真有必要花3倍5倍的錢去擠市區嗎？」

貼文曝光，網友反駁，「林口60萬（每坪）很便宜嗎？桃園好的也要50萬，便宜？」「你只有想到你自己開車的問題，沒有想到小孩未來念書學區的問題，還有自己上學該如何通勤的問題」、「太郊區好租嗎？這都是要評估」、「是你時間不值錢，不是別人時間不值錢」、「工作+小孩上學，再來就是同樣一小時，有人無價，有人高價。時間越值錢的，越是想花在方便、近」、「差超多，我就是寧願買貴很多，也要在舊市區的人」、「買的是時間」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，沒有建議一定要買哪裡，各有各的客群，就是看個人喜好、錢夠不夠，除了房價之外，也需考慮工作通勤距離、習慣生活圈等等，想要生活機能好一點就選市區，喜歡住得舒適一點就選蛋白區。