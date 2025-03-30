不是騙人！愚人節開標　屏東3樓透天底價368萬

▲屏東縣新埤鄉有透天屋主，因積欠房屋、地價稅約18.7萬元，遭法務部行政執行署屏東分署拍賣。（圖／法務部行政執行署屏東分署提供）

記者張雅雲／高雄報導

南部人愛住透天出名，現在有機會用368萬元就能入手透天宅？屏東縣新埤鄉有透天屋主，因積欠房屋、地價稅約18.7萬元，遭法務部行政執行署屏東分署拍賣，4月1日愚人節第二拍，底價僅368萬元，專家分析，雖然總價低，但後續還有維修費用，預估仍流標。

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法務部屏東分署指出，該義務人因自從2010年就積欠房屋稅、地價稅，合計達18萬7204元，因此名下位於屏東縣新埤鄉新民路41巷內的透天厝遭拍賣，該透天目前為空屋，底價為368萬元，將在4月1日愚人節二拍開標。

該物件位於屏東縣新埤鄉新民路巷內，該戶為地上3樓透天，之前歷經一拍流標，地坪24.1坪、建坪50.9坪，屋齡27年，富山不動產店東邱璿樺表示，該物件鄰近新埤鄉最熱鬧的中正路，距離省道屏鵝公路也不遠，附近有屏南產業園區，屬於新埤鄉蛋黃區。

▲該物件鄰近新埤鄉最熱鬧的中正路，距離省道屏鵝公路也不遠，附近有屏南產業園區，屬於新埤鄉蛋黃區。。（圖／翻攝自經濟部屏南產業園區服務中心）

邱璿樺表示，新埤市區透天屋齡約30年，總價落在300~400萬元，透天屋齡約40年，價格落在300萬元上下，以目前該區新華廈總價都要700~800萬元來看，建坪50坪的透天的總價相對不高。

不過新買家入手後，後續還有老屋整修費用，加上新埤鄉人口持續流失，房市交易量長期低迷，轉手機會不高，較適合自住，研判二拍流標機會仍大。

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