地震險只理賠「屋全倒」150萬！全台投保率不到4成...原因曝光

▲緬甸強震，引發台灣民眾憂心；地震險雖是政策性保險，但全台投保率不到4成。（緬甸台商提供）

圖文／鏡週刊

緬甸超過8級地震震驚全球，鄰近泰國曼谷一棟興建中的高樓應聲崩塌，不禁讓人擔心台灣位處地震帶上，萬一發生相同情形，地震險有賠嗎？921後，地震險是政策性保險，必須要跟著房貸一起投保，但只賠房屋全倒金額150萬元、臨時住宿費20萬元，全台投保率因此不到4成。

緬甸中部28日在當地時間下午12時50分發生芮氏規模8.2強震，鄰國泰國曼谷一棟興建中的高樓崩塌，怵目驚心；位處地震帶上的台灣地震頻繁，其實不少民眾都很擔憂地震造成的災損，但依據財團法人住宅地震保險基金統計，截至今年2月28日為止，地震險全國的投保率卻僅有38.94%，不到4成。

1999年的921大地震後，財團法人住宅地震保險基金成立，並將地震與火災一同納為政策性保險，只要申辦房貸、銀行都會建議屋主要同時投保地震與火災險，費率全台統一為1,350元，不會因為房價高低而有差異。但可能因為理賠規定，每間房屋全倒才賠150萬、臨時住宿費用為20萬元，導致投保率一直偏低。

截至今年3月14日統計數據，台灣本島投保率最低的是南投，投保率才1.14%，倒數第二名是雲林，投保率是1.37%，而地震頻傳的花蓮、台東則位居倒數第三，投保率為1.6%。

很多人質疑為何地震險的理賠金額這麼少？產險公司解釋，地震是巨災，如果有高額的賠償金，產險公司根本無力償還，而地震險的理賠金額主要是房屋重建的費用，並不是理賠因經濟環境、地段等因素讓房價上漲的金額。

除了基本的地震險，產險公司還有推出超額地震險、擴大地震險等，可以選擇是否附加在基本的地震險中。以超額地震險為例，雖然也是理賠房屋全倒，但保額可到850萬；擴大地震險除了賠建築物，還有屋內的裝潢、動產等，保額可以自行調整，但不能超過建築物重建的成本。

如果想保屋內的動產，例如裝潢、貴重物品、玻璃等，也能考慮產險公司推出的居家綜合險，就有包含動產因地震受損的理賠。



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