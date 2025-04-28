高雄亞灣AI新浪潮來襲！　「駁二AIT」位鹽埕核心崛起

▲AI與算力產業熱潮席捲南台灣，「駁二AIT」，憑藉絕佳地段，成為科技人與置產客爭相入手的區域地標建築。（圖／仰德提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄正迎來產業轉型的巔峰時刻，隨著科技巨頭相繼進駐亞洲新灣區，AI與算力產業熱潮席捲南台灣。仰德建設位於鹽埕核心的『駁二AIT』，憑藉其無可比擬的地段、頂級建材與壯麗的港灣壽山景觀，無論是文創復興還是產業轉型，都處於雙重紅利的中心，已成為科技人才和置產買家的理想地標。

▲仰德建設「駁二AIT」位於建國四路，規劃地上23樓，坪數為26~53坪、2~3房格局，享有市中心難得的高雄港、壽山與市區3種景觀。（圖／仰德提供）

仰德建設總監林順詰指出，鴻海不僅在駁二藝術特區打造「高雄軟體研發中心」，更標下捷運黃線Y15站聯開案，計畫興建45層南台灣旗艦總部大樓；NVIDIA、AMD相繼布局研發中心、信驊科技也進駐高雄亞灣香蕉碼頭，設立在南部的研發中心，備受期待的亞灣金融特區也即將開放申請。

林順詰說：「南高雄產業爆發力正蓄勢待發，而鹽埕正好位於這波AI新浪潮的中心，未來鹽埕將迎來科技人進駐與房市價值飛躍！」

「駁二AIT」位於建國四路，規劃地上23樓，坪數為26~53坪、2~3格局，享有市中心難得的高雄港、壽山與市區3種景觀，並鄰近輕軌壽山公園站與捷運鹽埕埔站，8站直達軟體科學園區，輕軌更串聯駁二藝術特區與科技園區，聯外交通相當便利。周邊設施完善，步行即可到達傳統市場、必比登美食及金融機構，滿足科技菁英與自住客的多樣生活需求。

▲仰德建設自此案起全面導入「鋁模板系統」，取代傳統木製模板。（圖／記者張雅雲攝）

不僅地段搶眼，仰德更以頂級建材與前瞻工法重新定義居住品質。林順詰強調，仰德建設自此案起全面導入「鋁模板系統」，取代傳統木製模板，這一創新工法能夠減少傳統施工中的滲水風險，並大幅提升建築的耐久性與安全性。

林順詰指出，目前全台約95%的建築案場，仍使用傳統木製模板，傳統模板施工後的牆面需額外施作水泥砂漿抹平建築表面，不僅耗時，還因砂漿含水性高易滲水，影響建築耐久性。鋁模板雖成本較高，卻能省去砂漿步驟，大幅降低滲水風險，打造更安心的健康建築。

此外，室內採用南亞隔音管搭配隔音材、YKK水密窗與台泥低碳水泥，兼顧結構強度與隔音效果，並配置全熱交換器，實現空氣對流與溫度平衡，大幅提升居住舒適性。

▲輕軌串聯駁二藝術特區與科技園區，聯外交通相當便利。（圖／仰德提供）

仰德建設總監林順詰表示，AMD與鴻海進駐讓南高雄房市熱度飆升，「駁二AIT」為仰德深耕鹽埕推出的第3案，憑藉地利與景觀優勢，加上品牌口碑發酵成為不少科技菁英的首選。

∣駁二AIT∣

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