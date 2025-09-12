ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

地段之戰開打！定泰建設搶進小檜溪「虎頭山神區」 養生宅＋溫泉公園宅成置產新寵

房產中心／綜合報導

在台灣房市的關鍵時刻，地段價值與未來題材的交會，總能引爆購屋族的高度關注。專家直言：「賭未來還是賺現在？」當年青埔因高鐵、捷運議題，從一片農田翻轉成國際生活圈，房價一路暴漲就是最經典的案例。而如今桃園小檜溪重劃區「虎頭山神區」正在複製這段歷史，結合地段優勢、自然資源與未來捷運題材，成為置產族爭相卡位的新焦點。

▲▼小檜溪,定泰建設,林夏森,水岸,公園,溫泉,健康,全齡。（圖／業者提供）

青埔翻版？「虎頭山神區」地段之戰

定泰建設董事長林夏森看準市場脈動，他認為：「建築不只是蓋房子，而是回應未來生活方式的答案。」在桃園唯一蛋黃區內的重劃區-小檜溪最新代表作選址於中央街與青溪二路交會，緊鄰南崁溪水岸與大片公園。董事長更直言，這塊地是「精華中的精華，堪稱小檜溪地王之最」。

地段題材也為市場熱議：捷運規劃未來將串聯桃園市心，專家指出：「青埔當年正是因捷運題材帶動，房價十年翻倍，如今小檜溪的基期才剛起步。捷運綠線施工中，再加上青線規劃中，不趁現在卡位，以後就買不到了！」

實測生活機能：10分鐘全到位

地段再好，生活便利性更是決勝關鍵。實際走訪小檜溪可發現，下樓2分鐘到新永和市場、10分鐘就能喝星巴克、到全聯採買，晚餐後還能衝一趟虎頭山看夜景。這種「市中心便利＋自然療癒」的雙重優勢，放眼台灣當屬得天獨厚。春日路、三民路串聯市區交通動脈，往返各大商圈毫不費力，讓這裡的居民真正體會「不用等捷運，也能享受完整生活」。

▲▼小檜溪,定泰建設,林夏森,水岸,公園,溫泉,健康,全齡。（圖／業者提供）

公園宅無敵？7天不重複步道挑戰

小檜溪最令人稱道的，是它得天獨厚的自然環境。區內擁有雙溪水系、超過10座公園，住戶甚至能發起「7天不重複步道挑戰」：一天沿南崁溪綠意散步，一天走入櫻花綠林，一天登上虎頭山追風；還能在西半段享受城市公園。手機步數日破萬成為日常，養生不再是口號，而是實實在在的生活日常。林董指出：「我們希望每一位住戶，健康與慢生活可以融入生活脈絡中。」

教育醫療一次到位，稀缺市中心養生宅

除了自然景觀與運動步道，教育與醫療資源更是小檜溪的底氣。青溪國中小等明星學區近在咫尺，替下一代教育保駕護航。敏盛醫院、榮總桃園分院、聖保祿醫院等三大醫療院所形成完善的健康防線。這些機能同時存在於市中心，讓小檜溪養生宅具備「有山有水有醫療」的稀缺條件，是郊區養生村難以比擬的核心優勢。

月付1.5萬爽過五星村！規模成本揭密

市場也熱議：「為什麼有些郊區養生村每月要收8萬服務費還是滿房？」專家點破關鍵在於「規模量體」。定泰小檜溪最新案一富櫻翫基地近1887坪、規劃380戶，正因規模夠大，才能攤薄管理成本，反映在合理管服務費上。業界形容：「這裡用月付1.5萬服務費，就能享受比肩五星級度假村的養生生活！」真正把養生概念落地到市中心住宅。

▲▼小檜溪,定泰建設,林夏森,水岸,公園,溫泉,健康,全齡。（圖／業者提供）

獨一無二：溫泉養生＋智慧宅藍圖

值得一提的是，定泰建設透過專業地質探勘，成功開發天然溫泉資源，設置住戶專屬湯屋會館，讓居民在家門口就能享受美人湯療癒身心。這在北台灣市中心案場幾乎絕無僅有。

同時，社區導入定泰自研 受國際大廠肯定的AI 智慧生活系統，未來可望與醫療、物業、家電全面串接，真正實現「以人為本、與時俱進」的智慧養生宅。無論是高齡友善設計、全齡公設，或是貼合生活的科技應用，都展現了定泰建設前瞻的品牌實力。

定泰品牌：打造與居民共生的生活平台

董事長強調：「我們不是只在蓋房子，而是要打造一個能與時俱進、與居民共同成長的生活平台。」這句話正是定泰建設多年來的品牌哲學縮影。從選址、設計到社區規劃，定泰始終以人為本，把建築當作對生活方式的深刻詮釋。小檜溪最新案，不只是健康養生宅，更是全齡世代的夢想大宅。

青埔的成功故事已經驗證了「題材＋地段」的威力，如今小檜溪「虎頭山神區」再度成為市場焦點。天然山水、明星學區、三大醫療、捷運青線題材，再加上天然溫泉與智慧生活藍圖，全面展現稀缺價值。對於想要「現在不卡位，未來只能追高」的購屋族而言，小檜溪定泰新案無疑是一個絕佳的置產時機。

拆自家鐵皮屋頂整修…鄰宅有縫「下雨漏水了」！　女屋主衰挨告

高雄一名孫姓男子控告鄰居整修鐵皮屋頂未做防護，導致自家天花板、牆面嚴重滲水，怒告鄰居侵權求償新台幣21萬5000元。不過高雄地院認定，漏水主因是孫家自己加蓋的鐵皮屋有縫隙，與鄰居的施工行為並無因果關係，最終判孫男敗訴，全案可上訴。

2小時前

21歲繼承6間房、3000萬！　男吐心聲：真的很痛苦

馬來西亞一名男子在臉書發文表示，在他的外公、外婆以及爸媽等親人全數離世之後，他在21歲那年繼承豐厚財產，擁有6間房子和400萬馬幣（約新台幣3000萬元），但他卻開心不起來，還捨不得花錢，天天吃泡麵。

3小時前

高雄台積宅退燒　帥過頭點名「捷運宅」接棒

第七波信用管制後，貸款難房市買氣消風。知名投資客帥過頭分析，高雄過去幾年台積宅房價爆衝、買氣已經鈍化，他強調，限貸後高雄台積宅退燒，反倒是高雄捷運興建中的黃線，周邊還未成型的捷運宅，還有不少補漲空間。

3小時前

如何避免買到爛尾樓？　專家建議：3種履約擔保可避免建商捲款

在中央銀行（以下簡稱央行）推出第七波信用管制政策後，2025年房市冷清，開始轉向買方市場，然而近期預售案卻頻傳問題，像是桃園、嘉義及花蓮等地多起預售屋建商倒閉、老闆潛逃，房市爛尾樓情況屢有所聞，民眾在購買預售屋時，可透過履約擔保降低風險。

3小時前

4小時前

感覺房市變冷　勸多看看再下手！過來人搖頭：等1年漲了20萬

大環境影響，房市前景受到衝擊，傳出不少建商降價、房價下跌的消息，有網友指出，打房政策推出後，房市逐漸降溫，建議大家目前市場「不急於購屋」，多觀察、多存錢，等到找到真正喜歡的房子再考慮出手。不過有網友狂搖頭，「5年前我也跟妳一樣發文，然後現在就後悔了。」

4小時前

局勢多變唯建築品質不變　13期「惠宇大沁」水岸首排登場

地處南屯與南區間的「13期重劃區」，被視為台中未來10年重點開發區域，是備受各界矚目的新興重劃區。不僅具備完整都市計畫街廓設計，更結合自然水岸、生態綠廊、交通節點等環境、機能利多，成為北接七期，串聯五期、八期與高鐵副都心的黃金軸線樞紐、都會綠洲的市區新境。

5小時前

北市社宅宣布全面禁菸！室內陽台都不能抽　最重將終止租約

台北市住宅及都市更新中心（住都中心）9日宣布，自9月起北市社會住宅全面實施禁菸措施，新增健康、明倫等10處社宅列入禁菸範圍，若違規累積達6次，最重將終止租約。依規，目前配合衛生局公告的社宅禁菸範圍已達18處。

5小時前

租屋2個月「蟑螂大爆發」　她半夜崩潰逃家：該搬嗎

一名網友租房短短兩個月，突然面臨「蟑螂大爆發」的窘境，先前半夜，她才點水煙清出5隻屍體，怎料只清淨了一天，半夜又有蟑螂蹤跡，讓她理智線斷裂，崩潰直呼「到底該不該搬家！」

6小時前

新案成屋才開賣　專家點出優劣勢

預售屋已成為建商主流操作，但在房市氛圍轉趨保守、買方信心謹慎的此刻，成屋反而展現出獨特優勢。專家指出，「所見即所得」是最大亮點，買方能直接檢視格局、採光與建材，不過付款上就相對沒有彈性。

6小時前

