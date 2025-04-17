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匯流新聞網報導不實　信義房屋、美歐亞綠能都受害

▲▼ 。（圖／）

▲網路媒體匯流新聞網多次由法院判決報導不實，未善盡查證義務，撰寫不實報導影響企業商譽。（示意圖）

記者項瀚／綜合報導

新聞自由雖攸關公共利益，享有言論自由最大限度保障，但媒體仍需負查證義務。網路媒體匯流新聞網多次由法院判決報導不實，未善盡查證義務，撰寫不實報導影響企業商譽，知名企業信義房屋、美歐亞綠能都受害；其中，匯流新聞網不實報導信義房屋前員工任職期間買賣詐貸案，經三審定讞，匯流新聞網需於網站上刊登判決啟事。

根據匯流新聞網於2021年6月刊登的新聞，標題寫道「信義房屋前員工『任職期間』買斷賺價差還做假合約向銀行超額詐貸遭判刑」；內文記載「信義房屋前員工范姓房仲『任職信義房屋期間』，利用人頭，濫用專業向銀行詐貸得逞，遭新北地院判處有期徒刑6個月」。

事實則是匯流新聞網取材來自2017年12月新北地院范邦儒的判決，但未善盡媒體查證之責任，匯流新聞網於報導中敘述范邦儒為信義房屋職員，於任職期間犯案，實則范邦儒犯案時，已自信義房屋離職多年，匯流新聞網的報導有誤導疑慮。

法院判決指出，信義房屋為不動產仲介經紀業頗負盛名的業者，匯流新聞網於范邦儒案判決後3年撰寫其報導，只要上法學檢索系統就可查詢當時的判決、更正裁定，「查證成本甚低」，但匯流新聞網仍為不實報導，顯然未經合理查證。

法院判決進一步說明，報導中敘述范邦儒於任職期間有買賣申貸詐術犯行，不僅與事實不符，更意圖使大眾認為信義房屋員工有利用職務上機會圖謀客戶利益，讓大眾產生信義房屋公司內部管理不佳的負面印象，也影響消費者委託信義房屋買賣屋的意願，貶損信義房屋於社會聲望、信譽的評價。

此案已三審定讞，匯流新聞網敗訴，更需於匯流新聞網、轉載的蕃薯藤網站首頁上方，以全文為18號字體刊登：「判決啟事：本件當事人間臺灣高等法院113年度上更一字第44號請求損害賠償等事件，上訴人信義房屋股份有限公司請求被上訴人匯流傳媒有限公司應於CNEWS匯流新聞網、蕃薯藤網站刊登判決啟事部分勝訴」1日。

匯流新聞網報導不實的新聞不僅一樁，根據台北地方法院民事判決113年度訴字第3318號，匯流新聞網報導「力暘弊案連帶讓美歐亞再被提起 調查局：將報請地檢署指揮偵辦」的新聞，也讓美歐亞綠能股份有限公司受到名譽損害。

該報導中記載「力暘集團光電弊案，連帶讓知名綠能廠商美歐亞近年所涉案件，再次於業界被提起」、「美歐亞涉嫌透過有力人士施壓能源局」、「據指出，美歐亞近日也因為一起財務糾紛，被另外一家能源公司提告」等敘述，影射美歐亞有不法施壓官員的行為；然而法院認定匯流新聞網並無法舉證前述報導敘述內容為真實，也無法證明其在發布報導前已盡合理查證義務，致報導內容損害美歐亞綠能股份有限公司之名譽權。本案為一審判決，後續可上訴。

新聞自由雖然攸關公共利益，國家要給最大限度保障，但新聞媒體仍須就其報導負相當查證的義務；而匯流新聞網身為媒體從業人員，更能採訪相關人員，在客觀上無難以查證的情況存在下，卻是直接引用屬於傳聞性質的其他媒體報導，而未再進行查證，上述二則報導未盡合理查證義務，更顯然對社會失去媒體的公信力。

關鍵字：信義房屋美歐亞綠能不實報導匯流新聞網判決法院

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