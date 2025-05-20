ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中下一個醫療黃金圈　換屋族超前部署北屯「市醫特區」

▲▼ 情定水蓮 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中北屯區即將落成營運的百億「市醫特區」，被點名即將成為下一個醫療黃金圈。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中著名的幾個醫療黃金圈，在醫療產業不易受景氣波動影響前提下，不少公立醫療院所高薪階層，通常以穩定、輪班制的工作屬性，帶動周邊房市穩定上揚，台中北屯區即將落成營運的百億「市醫特區」，更被點名即將成為下一個醫療黃金圈，周邊房市也出現「拒絕3高」的換屋訴求。

從台中知名醫療生活圈房價來觀察，包含北區中國醫生活圈，新預售案單價短短1年站上6字頭大關，西屯區榮總生活圈也挾帶中科優勢，預售新案來到7字頭，另外則是南區的中山醫生活圈，新案也急起直追逼近7字頭大關，再再顯示醫療商圈周邊房價，穩定成長更勝於景氣起伏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

而過去醫療資源相對稀缺的北屯區，在「台中市老人復健綜合醫院」落架即將正式營運之際，不僅補足北屯區醫療資源，更是台中首座市立醫院，全區基地面積4.88公頃，由中國醫藥大學取得經營權，規劃打造高規格AI醫養合一的智慧園區，設置具醫學中心品質的區域醫院與長期照顧服務機構。

預計於今年9月開幕的「台中市老人復健綜合醫院」，力拚成為全台高齡智慧醫療示範中心，可望新增數千名醫護、醫事就業人口。也被譽為下一個「醫療黃金生活圈」。

▲▼ 情定水蓮 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲景賢路因人口大量移入，發展蓬勃，連鎖商家不斷持續進駐。（圖／業者提供）

觀察「台中市老人復健綜合醫院」周邊，皆為大量人口移入區，包含機捷特區、太平區，而紅利則是獎落10期重劃區與廍子重劃區；也因應新家庭快速移入，光是北屯區超過萬人的里就多達10個，其中冠軍則是2萬7560人的廍子里，也讓新明星學區積極興建中，包含編列3億9200萬預算的廍子國中，以及鄰近的廍子幼稚園、廍子國小，打造12年國教免接送的學習環境正成型，讓孩子就學更輕鬆。

而隨著人口紅利期不斷延長，區域內除了過去首購族產品外，也出現稀有的換屋產品，位於北屯區廍子公園首排，鄰國際網球中心、草皮運動場，基地位於雙公園角地的「情定水蓮NO.16」，就以市醫特區中的靜音區為主、「拒絕3高」為輔，替換屋族提供40～60坪大尺度雙主臥物件，實現高綠覆、低密度的新宜居生活。

▲▼ 情定水蓮 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於北屯區廍子公園首排，鄰國際網球中心、草皮運動場，基地位於雙公園角地的「情定水蓮NO.16」成為換屋族首選。（圖／業者提供）

「情定水蓮NO.16」由深耕北屯區的辰偉建設投資興建，光在北屯區就累計千戶口碑，而水蓮系列案名，更從新品牌逐漸茁壯成為在地人驕傲的品牌建商，辰偉建設以自住客的心態用心規劃，更推出「拒絕3高」的社區規劃，包含拒絕高社區人口、高公設、高社區戶數。

辰偉建設認為，平均落在百戶的社區，不論是社區管理、鄰里和諧度都高過超過200戶以上的大型社區，在管理費用上的運用也優於低於50戶的社區，而目前高公設的規劃，除了使用程度低，維養費用也是未來社區一大負擔，那為何不直接蓋透天產品？辰偉建設認為：「現代換屋族最需要的是方便且負擔低的優質條件，不論是電梯、垃圾場、代收包裹等規劃，都非透天產品可以比擬。」

▲▼ 情定水蓮 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼「情定水蓮NO.16」在整個區段仍以2房為主的供給中，4房雙主臥大尺度的換屋產品更顯稀有。（圖／業者提供）

▲▼ 情定水蓮 。（圖／記者陳筱惠攝）

在地代銷業者則認為：「『情定水蓮NO.16』坐享醫療、教育、交通等地利優勢，只要500公尺跨越情人橋，就到發展蓬勃的景賢路商圈，更陸續在連鎖商家進駐下成為在地新商圈，而車程5分鐘內到發展成熟的軍功商圈，日常採買、用餐娛樂應有盡有，但回到家卻是另一種靜，在區段點位上相當難得。」

全案規劃大3-4房，在市場氛圍仍以2房及小宅為主的供給下，大坪數產品更顯稀有，尤其是辰偉建設擁有甲級營造專業建築背景，穩定推案下，把買房的人視為朋友，無須擔心售後求助無門，成為住戶最穩固的靠山，口碑相當經得起考驗。

關鍵字：台中醫療房市黃金醫療圈市醫特區北屯太原辰偉建設四房換屋預售雙主臥景賢路情定水蓮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

貿易戰衝擊！有錢人「轉向不動產」避險　美3億以上豪宅買氣飆升

美國最新房地產數據顯示，近期售價超過1000萬美元（約台幣3.2億元）的豪宅銷售明顯攀升，而這波趨勢剛好與美國總統川普（Donald Trump）啟動貿易戰的時間點吻合，顯示不少富裕美國人在經濟不確定與市場波動下，轉向投資高價不動產。

10分鐘前

台中下一個醫療黃金圈　換屋族超前部署北屯「市醫特區」

台中著名的幾個醫療黃金圈，在醫療產業不易受景氣波動影響前提下，不少公立醫療院所高薪階層，通常以穩定、輪班制的工作屬性，帶動周邊房市穩定上揚，台中北屯區即將落成營運的百億「市醫特區」，更被點名即將成為下一個醫療黃金圈，周邊房市也出現「拒絕3高」的換屋訴求。

1小時前

房仲「網內互打」掀對立　新北地政局曝檢舉實況

近日房仲圈掀起「檢舉潮」，甚至傳出新北有房仲已受罰。不過，新北地政局表示，近日收受約20餘件檢舉臉書廣告，收受時經查證僅10餘件尚有刊登資料，目前仍在查證階段，尚未對此開罰。

13小時前

家中1設計超美！吳怡霈勸三思「保證別出事」：要拆裝潢才能檢查

很多人考量到美觀、空間設計，可能會裝吊隱式冷氣，不過知名女星吳怡霈就分享，雖然冷氣被藏起來真的很美，但是還是請大家三思，因為當冷氣壞掉時，師傅居然告訴她「要拆裝潢才能檢查」，讓她不知道要怎麼處理才好。貼文曝光後，引起討論。

14小時前

最可愛工地！　中市第50座圖書館「圍籬變畫布」

台中最可愛工地上線，由台中市政府文化局、教育局攜手聯聚文教基金會辦理「童書之森・台中」工地圍籬學童彩繪計畫，超過200位來自大同、惠文、惠來國小的學童揮灑創意，將建築大師安藤忠雄的「青蘋果」理念，轉化為充滿創意的書牆。

16小時前

輝達插旗北士科「代銷醞釀調價？」　房仲指1區買得到補漲空間

輝達（NVIDIA）宣布落在北士科，周圍房市要嗨了？該區近年一直是北市房市焦點，近1年新案每坪均價114萬元，該區分為軟橋段、新洲美段，後者房價較親民，部分個案成交單價在100萬元出頭。代銷業者指出，輝達進駐確實是大利多，可能會出現合理、適度的調價，但後續還要再追蹤。

18小時前

北市3大園區房價PK！北士科均價墊底　輝達效應有望翻盤

儘管先前受打炒房政策及推案結構影響，房價一度微幅下修，但隨著輝達（NVIDIA）宣布將於北士科設立總部，沉寂一時的北士科房市瞬間沸騰！台灣房屋分析指出，輝達的進駐將為北士科周邊房市注入強勁動能，不僅有望扭轉先前的頹勢，更可能帶動整體大北投生活圈的發展。

19小時前

輝達確定落腳北士科　商仲業者5主因不意外

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今正式宣布輝達海外總部位置就位於北投士林的北士科，黃仁勳11點演講就說：「台灣是我的家」，並強調台灣地位的重要性，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛認為，輝達落腳北士科毫無意外。

19小時前

快訊／黃仁勳開獎！　輝達台灣總部落腳北士科

NVIDIA創辦人黃仁勳今日在台北流行音樂中心舉行主題演講，黃仁勳也在主題演講尾聲驚喜宣布輝達台灣總部地點，黃仁勳表示，在經過和多位市長商談後，最後決定落腳北投士林，並命名為NVIDIA Constellation。

20小時前

成大「新學生宿舍」美翻了！費用曝光　一票人驚呆洗版

成大新的學生宿舍今年啟用，超美外觀掀起熱烈回響，不過費用可不便宜，單人套房一學期要5萬4200元，雙人套房每人也要4萬700元。對此，大票網友驚呆直呼，「這感覺像豪宅耶！」，但也有不少校友表示，「可惡，畢業了」。

21小時前

【太扯！】洗牙太痛！21歲壯碩男「揮拳痛揍女牙醫」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「台中鳥日子」10年租約到搬家..

房仲「網內互打」掀對立　新北地..

房仲圈爆檢舉之亂！免責聲明四起..

成大「新學生宿舍」美翻了！費用..

房仲業務涉「外掛侵入」公司資料..

家中1設計超美！吳怡霈勸三思

淡海美麗新廣場全數解約！影城也..

彰化版信義計畫區藍圖曝光！「彰..

台中下一個醫療黃金圈　換屋族超..

柳營打造全台最大機器人量產基地..

ETtoday房產雲

最新新聞more

富人轉向不動產避險　美3億以上..

台中下一個醫療黃金圈　換屋族超..

房仲「網內互打」掀對立　新北地..

家中1設計超美！吳怡霈勸三思

最可愛工地！　中市第50座圖書..

輝達插旗北士科「代銷醞釀調價？..

北市3大園區房價PK！北士科均..

輝達確定落腳北士科　商仲業者5..

快訊／黃仁勳開獎！　輝達台灣總..

成大「新學生宿舍」美翻了！費用..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366