台中下一個醫療黃金圈　換屋族超前部署北屯「市醫特區」





▲台中北屯區即將落成營運的百億「市醫特區」，被點名即將成為下一個醫療黃金圈。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中著名的幾個醫療黃金圈，在醫療產業不易受景氣波動影響前提下，不少公立醫療院所高薪階層，通常以穩定、輪班制的工作屬性，帶動周邊房市穩定上揚，台中北屯區即將落成營運的百億「市醫特區」，更被點名即將成為下一個醫療黃金圈，周邊房市也出現「拒絕3高」的換屋訴求。

從台中知名醫療生活圈房價來觀察，包含北區中國醫生活圈，新預售案單價短短1年站上6字頭大關，西屯區榮總生活圈也挾帶中科優勢，預售新案來到7字頭，另外則是南區的中山醫生活圈，新案也急起直追逼近7字頭大關，再再顯示醫療商圈周邊房價，穩定成長更勝於景氣起伏。

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而過去醫療資源相對稀缺的北屯區，在「台中市老人復健綜合醫院」落架即將正式營運之際，不僅補足北屯區醫療資源，更是台中首座市立醫院，全區基地面積4.88公頃，由中國醫藥大學取得經營權，規劃打造高規格AI醫養合一的智慧園區，設置具醫學中心品質的區域醫院與長期照顧服務機構。

預計於今年9月開幕的「台中市老人復健綜合醫院」，力拚成為全台高齡智慧醫療示範中心，可望新增數千名醫護、醫事就業人口。也被譽為下一個「醫療黃金生活圈」。

▲景賢路因人口大量移入，發展蓬勃，連鎖商家不斷持續進駐。（圖／業者提供）

觀察「台中市老人復健綜合醫院」周邊，皆為大量人口移入區，包含機捷特區、太平區，而紅利則是獎落10期重劃區與廍子重劃區；也因應新家庭快速移入，光是北屯區超過萬人的里就多達10個，其中冠軍則是2萬7560人的廍子里，也讓新明星學區積極興建中，包含編列3億9200萬預算的廍子國中，以及鄰近的廍子幼稚園、廍子國小，打造12年國教免接送的學習環境正成型，讓孩子就學更輕鬆。

而隨著人口紅利期不斷延長，區域內除了過去首購族產品外，也出現稀有的換屋產品，位於北屯區廍子公園首排，鄰國際網球中心、草皮運動場，基地位於雙公園角地的「情定水蓮NO.16」，就以市醫特區中的靜音區為主、「拒絕3高」為輔，替換屋族提供40～60坪大尺度雙主臥物件，實現高綠覆、低密度的新宜居生活。

▲位於北屯區廍子公園首排，鄰國際網球中心、草皮運動場，基地位於雙公園角地的「情定水蓮NO.16」成為換屋族首選。（圖／業者提供）

「情定水蓮NO.16」由深耕北屯區的辰偉建設投資興建，光在北屯區就累計千戶口碑，而水蓮系列案名，更從新品牌逐漸茁壯成為在地人驕傲的品牌建商，辰偉建設以自住客的心態用心規劃，更推出「拒絕3高」的社區規劃，包含拒絕高社區人口、高公設、高社區戶數。

辰偉建設認為，平均落在百戶的社區，不論是社區管理、鄰里和諧度都高過超過200戶以上的大型社區，在管理費用上的運用也優於低於50戶的社區，而目前高公設的規劃，除了使用程度低，維養費用也是未來社區一大負擔，那為何不直接蓋透天產品？辰偉建設認為：「現代換屋族最需要的是方便且負擔低的優質條件，不論是電梯、垃圾場、代收包裹等規劃，都非透天產品可以比擬。」

▲▼「情定水蓮NO.16」在整個區段仍以2房為主的供給中，4房雙主臥大尺度的換屋產品更顯稀有。（圖／業者提供）

在地代銷業者則認為：「『情定水蓮NO.16』坐享醫療、教育、交通等地利優勢，只要500公尺跨越情人橋，就到發展蓬勃的景賢路商圈，更陸續在連鎖商家進駐下成為在地新商圈，而車程5分鐘內到發展成熟的軍功商圈，日常採買、用餐娛樂應有盡有，但回到家卻是另一種靜，在區段點位上相當難得。」

全案規劃大3-4房，在市場氛圍仍以2房及小宅為主的供給下，大坪數產品更顯稀有，尤其是辰偉建設擁有甲級營造專業建築背景，穩定推案下，把買房的人視為朋友，無須擔心售後求助無門，成為住戶最穩固的靠山，口碑相當經得起考驗。