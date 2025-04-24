勸她別買房！爸媽轉頭「900萬全額付清」弟爽交屋　1句話露餡崩潰

▲爸媽全額付清幫弟弟買新房。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

「有人懂...發現父母重男輕女的心情嗎？」一名女網友在海外工作，一直渴望想買房，但爸媽卻擔心她扛房貸太辛苦，頻頻勸退她購屋，殊不知日前弟弟交屋，爸媽還向原PO碎念，弟弟要背房貸到60歲，殊不知承辦人員1句話露餡，原來房子是全額付清買的，令原PO感到諷刺又不堪。

一名女網友在Dcard以「父母全額付清幫弟弟買了一間900萬兩房公寓」為標題透露，每當提起要買房子的話題時，爸媽總是以「不想看到我辛苦背貸款」為理由來勸阻她，加上原PO在海外工作，台灣並沒有收入證明，擔心申請房貸被打槍，因此原PO遲遲不敢買。

不久前，弟弟剛交完新屋，讓原PO十分羨慕，不過爸媽卻總是在她耳邊碎念「看妳弟弟要背貸款背到60歲，好辛苦」，殊不知背後真相讓她心碎不已。

原PO說，某次她聽到交屋承辦人員表示「你們全額付清，貸款這裡就不需要填寫任何資料，屋主簽名就行了。」此話一出讓原PO晴天霹靂，「原來我家有錢到可以買房全額付清！」

從交屋到現在，爸媽忙著為弟弟的新房裝潢、採購家具，對比她只能獨自一人在外討生活的處境，顯得辛酸無比。原PO難過啜泣表示，完全不想踏進弟弟的新家，更氣憤不公為何自己是女生而受到不公平的待遇。

底下網友紛紛安慰，「不用難過，父母要孝親費時說沒錢就好，他們老了生病或去世了的花費都弟弟扛，弟弟計較抱怨就回：你拿了房子應當他支付」、「在台灣發生這種事很正常，我老婆也是被放棄遺產繼承」、「以後父母妳就加減顧，不要太虧待他們就好，給妳多少資源多少愛，妳就回饋多少」、「在海外發展不要回來，誰拿最多好處就該承擔大部分的責任（照顧父母）」、「沒事...高雄跟屏東房子全都給我哥了，我已經看清楚這些長輩的嘴臉了」。

也有人猜想可能原因，「逆風一下，會不會是因為妳都在國外，而弟弟都在台灣，當然弟弟較可以得到較多的利益」、「妳一直都在海外工作=未來妳爸媽有事情，第一首要出面人會是妳弟」。