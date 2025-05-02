掛號郵戳搶順位！北市社宅申請惹怨　弱勢民眾氣：不公平

▲北市社宅吸引很多民眾申請。（示意圖／翻攝自台北市政府都市發展局）



記者董美琪／綜合報導

台北市無黨籍議員徐立信日前指出北市府以隨到隨辦掛號郵寄申請社宅流程存在瑕疵，導致弱勢民眾因時間差影響入住排序。對此，市府都發局回應，持續協助弱勢族群，並會將此問題納入後續檢討修正。

台北市議會24日下午召開工務部門質詢，都市發展局及相關局處首長列席。議員徐立信指出，北市府推動社宅時，創設掛號郵寄申請，但方式產生漏洞。

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徐立信說，有弱勢市民想申請青年社宅，申請日一早即前往郵局寄出掛號資料，卻未列入社宅申請序位。經查，掛號郵戳因時間差異導致排序出問題。

他指出，都發局以「免抽籤且隨到隨辦」的掛號郵寄方式受理社宅申請，但各地郵局開門營業時間不同。若外縣市申請人提早以掛號寄件，反而優先排入序列，搶先入住。

徐立信提到，陳情民眾的母親因重病行動不便，租屋總是處處受阻，此次申請社宅時才發現作業存在瑕疵，認為不公平。他強調，任何想申請社宅者，只要從外地郵局提早寄出資料，便可取得優先順位，批評因此變相欺負弱勢，要求市府針對未簽約的社宅，暫緩出租要先全面檢討。

北市都發局長簡瑟芳答詢，目前機制若有不當，將會調整修正，強調都發局致力協助弱勢，絕無歧視欺負行為，未來將考慮修正機制以避免類似情況。都發局官員補充，所有社宅申請資訊，皆會提前5個工作天公告。

根據現行台北市社宅出租辦法，首次出租的社宅以公開抽籤為原則；抽籤後未租出的社宅，轉為隨到隨辦制（採掛號郵寄方式受理收件），不開放現場遞交申請文件，申請人需填妥表格並備齊資料，於受理時間截止前掛號郵寄即可。