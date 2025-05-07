▲豬哥亮長眠地爆爭議！30年老友撕破臉，鎧辰控麗寶設局奪地。（採訪撰稿／採訪中心；攝影剪輯／攝影中心）

採訪中心／台北報導

位於基隆的「基福山生命園區」爆發產權爭議，捲入兩大企業之間的信任裂痕。鎧辰開發總裁陳振豐指控老友、麗寶集團總裁吳寶田「設局奪地」，原本談妥的74億元土地買賣案，最終卻演變為貸款陷阱， 74億(53億+21億)確實有拿到，餘下25%土地反成為該公司小股東，還得承擔每月逾千萬元的貸款壓力。對此，麗寶集團強調交易全程合法透明，並質疑陳因國稅局啟動查稅行動而改變態度，否認交易內容。

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▲鎧辰律師鄭皓軒指出，陳振豐與吳寶田原為30年老友，陳振豐原本只希望出售75%的土地，然而交易最終變成「畸形交易」，應該立即終止。（圖／記者鄭遠龍攝）

「基福山生命園區」為亞洲最大墓園，藝人豬哥亮與余苑綺的長眠地，曾以「擁恆文創園區」聞名，如今成為糾紛核心。鎧辰委任發言律師鄭皓軒說明，陳振豐與吳寶田原為30年老友，雙方協議出售75%土地持分，總價74億元，其中21億元為現金、53億元的銀行貸款應由買方(麗寶公司)負責清償。然而，因銀行無法對共有土地放貸，吳寶田遂要求將剩餘25%也一併過戶至旗下寶德鎮公司，以利整體貸款統籌處理。

律師鄭皓軒指出，沒想到完成過戶後，交易架構隨即出現變化。麗寶(寶德鎮)未如約全數付款，反將陳振豐轉為名義上的25%小股東，並承諾讓陳的兒子擔任新成立的「基福開發」董事長，卻在隔年即遭撤換。更嚴重的是，陳家父子被要求８度增資、總金額近10億元，同時需承擔每月高達約1,600萬的貸款本息負擔，痛斥「從此噩夢開始」。陳方主張，整起交易已脫離原本商業邏輯，要求歸還25%土地及原本不需支付的本息支出，並強調無意繼續持有相關公司股權，認為「這樣畸形的交易應該要終止」。

▲▼ 陳振豐委任律師畫出協議事發經過，原協議出售75%土地，卻在全數過戶後陷入、撤換董事與巨額貸款壓力，痛批交易早已失控。（圖／鎧辰提供）

對於陳振豐的強烈控訴，麗寶集團隨即召開記者會反擊，強調交易全程合法、流程透明。麗豐資產董事長陳志鴻出示相關合約文件，表示所有協議皆由陳振豐親簽，且當初是因對其他買家履約能力存疑，才由麗寶接手案子。他也認為本案爭議與國稅局在113年啟動的查稅行動脫不了關係。

據麗寶指出，陳振豐過去將土地借名登記，未於法定期限內完成移轉，導致出售時須面對高額房地合一稅與土地增值稅查稅壓力，可能因此態度丕變。麗寶並強調，陳振豐本人曾同意出任新公司董事，亦簽署銀行貸款的連帶保證書，並非如其所言「只是配合過戶」。

▲▼「基福山生命園區」為亞洲最大墓園，藝人豬哥亮與余苑綺的長眠地，曾以「擁恆文創園區」聞名，如今成為糾紛核心。（圖／ETtoday資料照）

原為合作開發生命園區及住宅用地的多年老友，如今因信任破裂公開撕破臉。陳振豐認為交易安排存在嚴重偏離常理，要求終止合作、歸還持分；麗寶則強調一切依法處理，呼籲和平解決，避免爭議擴大，損及企業商譽。雙方對峙愈演愈烈，鎧辰開發不排除訴諸法律途徑，麗寶則重申將全力捍衛名譽與權益。

針對麗寶集團當日召開記者會的內容，陳振豐委任律師晚間再度發出書面聲明回應，重申整起交易本質自始就是75%土地出售予麗寶，總價為74億元，其中包含清償銀行貸款的53億元與實付現金21億元，雙方所簽的框架合約對標的與價金明確約定，付款時程也依法履行。他強調，出借25%土地，是基於30年交情與對方承諾維持「董事長與總經理分治」的共治經營模式，但如今不僅承諾落空，還遭反噬。

▲麗寶集團「基福山生命園區」交易案記者會，麗豐資產董事長陳志鴻代表出面說明。（圖／記者呂佳賢攝）

陳方表示，考量情誼至今仍未斷絕，僅針對此次買賣主合約中已履行的75%部分，要求返還出借的25%土地，以及代墊、原屬麗寶應負擔的本金與利息共2億1千萬元。若麗寶仍念舊情，返還出借的土地實為理所當然，實無為難之處。陳方盼望此事能和平落幕，也感謝社會關注，強調並無意興訟，只求事件得以合理解決，不致浪費社會資源。