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豬哥亮長眠地爆爭議！30年老友撕破臉　鎧辰控麗寶設局奪地

▲豬哥亮長眠地爆爭議！30年老友撕破臉，鎧辰控麗寶設局奪地。（採訪撰稿／採訪中心；攝影剪輯／攝影中心）

採訪中心／台北報導

位於基隆的「基福山生命園區」爆發產權爭議，捲入兩大企業之間的信任裂痕。鎧辰開發總裁陳振豐指控老友、麗寶集團總裁吳寶田「設局奪地」，原本談妥的74億元土地買賣案，最終卻演變為貸款陷阱， 74億(53億+21億)確實有拿到，餘下25%土地反成為該公司小股東，還得承擔每月逾千萬元的貸款壓力。對此，麗寶集團強調交易全程合法透明，並質疑陳因國稅局啟動查稅行動而改變態度，否認交易內容。

▲▼鎧辰開發控麗寶集團設局奪地,基福山生命園區交易案,鎧辰開發委任發言律師鄭皓軒,擁恆文創園區。（圖／記者鄭遠龍攝）

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▲鎧辰律師鄭皓軒指出，陳振豐與吳寶田原為30年老友，陳振豐原本只希望出售75%的土地，然而交易最終變成「畸形交易」，應該立即終止。（圖／記者鄭遠龍攝）

「基福山生命園區」為亞洲最大墓園，藝人豬哥亮與余苑綺的長眠地，曾以「擁恆文創園區」聞名，如今成為糾紛核心。鎧辰委任發言律師鄭皓軒說明，陳振豐與吳寶田原為30年老友，雙方協議出售75%土地持分，總價74億元，其中21億元為現金、53億元的銀行貸款應由買方(麗寶公司)負責清償。然而，因銀行無法對共有土地放貸，吳寶田遂要求將剩餘25%也一併過戶至旗下寶德鎮公司，以利整體貸款統籌處理。

律師鄭皓軒指出，沒想到完成過戶後，交易架構隨即出現變化。麗寶(寶德鎮)未如約全數付款，反將陳振豐轉為名義上的25%小股東，並承諾讓陳的兒子擔任新成立的「基福開發」董事長，卻在隔年即遭撤換。更嚴重的是，陳家父子被要求８度增資、總金額近10億元，同時需承擔每月高達約1,600萬的貸款本息負擔，痛斥「從此噩夢開始」。陳方主張，整起交易已脫離原本商業邏輯，要求歸還25%土地及原本不需支付的本息支出，並強調無意繼續持有相關公司股權，認為「這樣畸形的交易應該要終止」。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲▼ 陳振豐委任律師畫出協議事發經過，原協議出售75%土地，卻在全數過戶後陷入、撤換董事與巨額貸款壓力，痛批交易早已失控。（圖／鎧辰提供）

▲▼ 。（圖／品牌提供）

對於陳振豐的強烈控訴，麗寶集團隨即召開記者會反擊，強調交易全程合法、流程透明。麗豐資產董事長陳志鴻出示相關合約文件，表示所有協議皆由陳振豐親簽，且當初是因對其他買家履約能力存疑，才由麗寶接手案子。他也認為本案爭議與國稅局在113年啟動的查稅行動脫不了關係。

據麗寶指出，陳振豐過去將土地借名登記，未於法定期限內完成移轉，導致出售時須面對高額房地合一稅與土地增值稅查稅壓力，可能因此態度丕變。麗寶並強調，陳振豐本人曾同意出任新公司董事，亦簽署銀行貸款的連帶保證書，並非如其所言「只是配合過戶」。

▲▼基隆擁恆文創園區,基福山生命園區。（圖／ETtoday資料照）

▲▼「基福山生命園區」為亞洲最大墓園，藝人豬哥亮與余苑綺的長眠地，曾以「擁恆文創園區」聞名，如今成為糾紛核心。（圖／ETtoday資料照）

▲▼豬哥亮安奉地點,基隆擁恆文創園區,基福山生命園區。（圖／ETtoday資料照）

原為合作開發生命園區及住宅用地的多年老友，如今因信任破裂公開撕破臉。陳振豐認為交易安排存在嚴重偏離常理，要求終止合作、歸還持分；麗寶則強調一切依法處理，呼籲和平解決，避免爭議擴大，損及企業商譽。雙方對峙愈演愈烈，鎧辰開發不排除訴諸法律途徑，麗寶則重申將全力捍衛名譽與權益。

針對麗寶集團當日召開記者會的內容，陳振豐委任律師晚間再度發出書面聲明回應，重申整起交易本質自始就是75%土地出售予麗寶，總價為74億元，其中包含清償銀行貸款的53億元與實付現金21億元，雙方所簽的框架合約對標的與價金明確約定，付款時程也依法履行。他強調，出借25%土地，是基於30年交情與對方承諾維持「董事長與總經理分治」的共治經營模式，但如今不僅承諾落空，還遭反噬。

▲▼麗寶集團「基福山生命園區」交易案記者會, 麗豐資產董事長陳志鴻,擁恆文創園區。（圖／記者呂佳賢攝）

▲麗寶集團「基福山生命園區」交易案記者會，麗豐資產董事長陳志鴻代表出面說明。（圖／記者呂佳賢攝）

陳方表示，考量情誼至今仍未斷絕，僅針對此次買賣主合約中已履行的75%部分，要求返還出借的25%土地，以及代墊、原屬麗寶應負擔的本金與利息共2億1千萬元。若麗寶仍念舊情，返還出借的土地實為理所當然，實無為難之處。陳方盼望此事能和平落幕，也感謝社會關注，強調並無意興訟，只求事件得以合理解決，不致浪費社會資源。

關鍵字：基福山生命園區產權糾紛陳振豐吳寶田麗寶集團鎧辰開發墓園爭議企業信任危機不動產糾紛

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