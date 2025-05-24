利菁「311強震」後買整棟東京商辦　月入200萬

▲利菁311大地震後買下東京商辦大樓，貸款早已繳完。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

風水大師詹惟中不只會看風水，更看風水買房，豪砸4千萬元台幣，在日本京都入買下4房，重新裝潢開民宿開業半年，住房率幾乎是天天滿房。相較於詹惟中買房看風水，利菁則是眼光精準相中時機！14年前日本311大地震後東京房價腰斬，她趁勢出手在東京買下一整棟商辦大樓，包含東京其他房產，市值飆到6億元，其中商辦大樓租給便利商店，每個月光租金就有200萬日圓（約新台幣43萬元）進帳。

利菁除了日本置產外，她也在馬來西亞置產，投資日本房產已有14年的她，因為經常到日本旅遊，買房除了可自住，還可以租出去收租。2018年1月，她在品川買下商辦，一樓租給居酒屋，卻因不堪大雪壓力掉落，砸傷兩名路過學童，第一時間管理公司聯繫利菁，並協助後續處理，讓人在台灣的利菁鬆了一口氣。

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其實，利菁對於海外置產情有獨鍾，今年2月她出席活動受訪時，直言台北房價高到嚇死人！並表示，「在台北隨便買一間豪宅，日本可以買一棟樓！一整棟樓還有10～20個房間。」而她於2011年日本311大地震後買下的商辦大樓，目前貸款已經繳完，現在則樂當包租婆每月收租過日。



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