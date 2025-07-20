社區「有專屬餐廳」是加分還扣分？一票人吵翻了　長輩給評價

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

現在有不少建案，會推出各式各樣的公設吸引買氣。一名網友最近看房時發現，台中好幾個社區都有「專屬餐廳」，不禁好奇這是加分項還是扣分項；有趣的是，實際詢問多位長輩朋友，得到的都是正面評價，不過網上評論則以負評居多，讓她更混亂了。

網友在Dcard發文提到，最近看了台中幾間房，所在的社區內有專屬餐廳，有專門的廚師和廚房服務該社區，「爬文發現網友負評居多，但問現實中的朋友，反而又變成正面評價了。」

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她表示，這幾個月內，陸續問了6位住在有專屬餐廳社區的長輩朋友，社區分散在市政路、惠文路、河南路等，他們的評價都是「正面」、「還不錯」、「非常推薦」、「應該多多善用」等，其中有3位直接帶她去現場看，也都給她留下不錯的印象。

原PO不禁苦笑，「搞得我有點混亂，我知道看房肯定不是只看這個因素啦。想請問大家的是，先不考慮其他項目，如果單看社區有專屬餐廳這點，會是加分項還是扣分項呢？」

對此，網友們紛紛回應，「若只是招商進來開店，外人可以進來用餐，同時住戶可以扣點折扣或扣點免費享用某些餐點，覺得還可以；但如果是公設的一部分、住戶專屬，應該蠻燒錢的」、「扣分！一來你其實不太會用到，會叫外送、去外面吃，社區餐廳只是剛開始覺得好像很厲害，等到新鮮期過去，用戶使用人數下降，就會覺得付那個錢很靠北了」、「看起來又回到原點了，完全符合內文說的網友給的負評居多，現實中的朋友給正評」。