口頭同意出租！房東隔天反悔「你有養貓」　法官判加倍返還訂金

▲房東原本口頭同意出租，事後卻以「有養貓」為由反悔，拒絕簽約。（示意圖／pexels）

記者莊智勝／桃園報導

桃園一名朱姓男子113年5月透過仲介參訪一處擬出租的房屋，當天看完屋後房東許男當場同意出租，但因房仲未攜帶相關文件，因此先由仲介向朱男收取1萬元訂金，雙方再另約時間簽約，未料事後房東許男反悔，以租客朱男養貓為由拒絕出租。朱男因此提告，要求房東加倍返還訂金。桃園地院法官審理後，判處許男除原本1萬元訂金外，需再另外給付朱男1萬元。可上訴。

判決書指出，租客朱男表示，當天透過房仲前往一處擬出租房屋看屋，看完後房東許男當場同意出租，但因仲介未攜帶相關文件，因此先由仲介公司向朱男收取1萬元訂金，並由朱與仲介公司簽立不動產租賃議價委託書。未料隔天房東許男卻透過仲介告知，因其母親對於朱男將在租屋處內飼養貓咪有所疑慮，因此反悔不願出租。朱男認為，房東既因可歸責於其之事由，至不能履行契約，應加倍返還訂金，惟其目前僅收到仲介公司退還的1萬元，因此提告請求許男再支付1萬。

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對此，許男透過書狀表示，雙方並未成立租賃契約，且朱男當天所交付之1萬元並非訂金，而是仲介費用，仲介公司已將1萬元退還，請求法官駁回朱男之訴。

桃園地院法官審酌，依照朱男與仲介公司簽立之委託書，朱男交付仲介公司之1萬元，在許男同意出租後，即轉為訂金；且勘驗朱男與房仲對話紀錄，朱男傳訊稱「當天當下已經說好了不是嗎，都約好時間簽約，不是後面才說有寵物耶」、「您小姐親口跟我說寵物可以的，房東、房東媽媽都知道我有貓咪，願意大家才簽的，然後是因為我們彼此都需要整理東西，我剛好要出國，才約後面補簽更正式的契約，以上狀況您這邊清楚嗎？」仲介則回覆「以上的狀況我都清楚、也都知道」等語，足認雙方當天看屋時，許男當場已同意出租，並約定時間簽約，是許男辯稱該筆金額僅屬仲介費云云，並無足採。

法官認定許男突然以朱男飼養貓咪為由，拒絕簽立租約，即屬可歸責於許男之事由致不能履約，依民法規定，朱男請求許男加倍返還訂金，應屬有據。因此判處許男除原本已退還的1萬元外，須再給付朱男1萬元。全案可上訴。