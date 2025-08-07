ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

甩開建商拉扯、政府撐腰　自主更新翻轉都更困局

都更資源豐富，只要有10戶以上地主連署聆聽，找好場地後，政府或民間團體就會出動宣講。圖為都權會理事長林注強。

▲都更資源豐富，只要有10戶以上地主連署聆聽，找好場地後，政府或民間團體就會出動宣講。圖為都權會理事長林注強。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣的住屋安全堪憂，正陷入一場與時間賽跑的重建危機，都更早已是台灣的熱議話題，特別是屋老、人老的雙老螺旋正持續惡化，尤其北市平均屋齡40年以上最老，占比高達36％，內政部前任部長李鴻源日前就再度示警指出，「萬一發生6級以上地震，北市將有4,000棟建築倒塌。」

偏偏都更速度追不上房屋老化的速度，讓人憂心，尤其海砂屋、耐震不足等建物，更是危機四伏。「居住安全不能等」並非口號，因為這是場攸關家園的保衛戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「都更之路遙遙無期又很複雜，甲地主被A建商圈住，乙地主是B建商的好友，丙地主擔心變成爛尾樓，一輩子的努力打水漂；同一個社區換了7、8個建商，30年過去仍無法成案是常態。」都更推動師林志恆說，協商的種種不容易，讓都更窒礙難行，不如自己掌握主導權，由估價師評估明確的權利變換比例，透明公開。

也因此，近年自辦都更的模式逐漸興起，以現階段台北市核准的都更案中，就有3成是自主更新會申請，比例逐年增加，顯示地主意識正在覺醒，籌組自主更新會，並擔任實施者，完全掌握主導權，且全數分回房產價值，不必與建商分潤。

值得一提的是，政府針對自辦都更提供多項資源，給予全案管理統籌團隊輔導地主，坊間也有都更團體如台灣都更權益促進會提供免費諮詢，地主不必從零開始摸索，「新北住都中心會成立團隊協助自主更新會，尋找建築師繪圖、估價師估價、營造廠施工、建經公司、土地信託、銀行核貸、送審事業計劃等，都更一條龍服務都能包辦，費用收取3％～5％的行政作業費。」錢奕綱說。

對於自主更新的前期預備金，目前雙北政府也都提供補助，北市府總補助款為580萬元，新北市府為630萬元，分階段給予，「前期工作包括說明會、地籍調查、更新單元劃定等流程都要支出，可利用政府補助，讓荷包喘息。」林注強說，等待土地信託、銀行核准撥款，就能還給地主這筆支出。

他強調，地主要拋棄「零出資」的幻想，把自己當作建商，用投資思維看待，前期小額投入，例如每戶每月2000元運作基金，可換來後期上千萬的增值利益。林志恆更是直白地說，「買車不花錢嗎？買菜不花錢嗎？何況是老屋變新屋，可以一毛錢都不用出嗎？這是奇怪的邏輯。」

若1個月2000元，1年2萬4千元，倘有50戶共同參與，1年累積就破百萬了，這筆前期準備金，再加上政府補助，足夠找專業的全案管理來整合、找專業代書做地籍清冊及其他。林志恆形容這是「共同創業」的概念，大家有共識，才有底氣走下去。

事實上，都更相關資源豐富，像是台灣都更權益促進會積極為民眾都更宣講，「只要該社區有10戶以上地主連署，願意出席聆聽，找好場地，我們夥伴就過去，把地主應該知道的都更基本知識、權益、為何要出錢、出錢可以換到什麼樣的利潤，都會跑出報表，讓地主一目了然。」

此外，自辦都更最大優勢在於銀行融資，《都市更新事業優惠貸款要點》法規已放寬，凡是自主更新或災區重建，可達到100％全額貸，相對來說，建商最多只能貸到都更總經費的8成。

「早期民辦都更，地主把土地拿給建商去信託或借貸，若遇到不肖建商，拿到錢跑走，地主的家就會變成爛尾樓。」林注強說，但是自主更新能有效避免悲劇發生，因為自主更新會採取「集體合議」制，每個人都是共同所有權人之一，也是共同擔保人，所以沒有任何一位地主能夠捲款潛逃，確保都更過程順暢有保障。


更多鏡週刊報導
理財專題／不靠建商也能翻新老屋　都更三條路自主更新勝出
理財專題／一場沒有退路的家園保衛戰　住戶揪團都更老屋變新宅
自辦都更房價翻倍1／新北首宗成功自主更新案　蘆洲海砂屋翻新價飆3倍

關鍵字：鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

男女霸住房子「露台掛狗皮」髒到爆　房東：正常人都受不了

中國大陸陝西省西安一名女房東遇上惡質租霸情侶，200多平方米（約60多坪）的頂樓住宅被霸住超過一年，長期欠租拒不搬離，屋內養13條狗、在露台掛狗皮，屋內環境髒亂不堪、垃圾堆積如山，氣味刺鼻難聞，這一切讓女房東身心俱疲，直呼「正常人都受不了」。

1小時前

單元五房價比13期親民　專家點破區域優勢與限制

台中市官方的四大生態公園，包含水湳中央公園、七期秋紅谷、單元二黎新公園，水湳中央公園、七期秋紅谷公園周邊建案已突破百萬元、單元二黎新公園周邊更是也達9字頭，第四座就坐落單元五的「高鐵新市鎮生態公園」周邊才進入推案時程，5字頭房價被專家稱甜。

2小時前

離捷運7分鐘！新北社宅210戶　還有托育中心

新北市市長侯友宜日前到泰山青年社會住宅新建工程現場視察，據了解該案可為在地提供210戶住宅單元，預計在114年下半年完工，病於年底開始招租，租金會採用分級新制，讓青年及在地居民能安心居住。

2小時前

駁新青安「拒貸」爭議　財政部要公股銀加速釋出可用額度

為落實總統賴清德競選承諾推出的「新版青年安心成家」（新青安）優惠房貸頻傳公股銀行拒貸，財政部今（7）日發出新聞稿指出，已督請公股銀行持續滾動檢討房貸可用額度，加速釋出可用額度，額度緊俏銀行可轉介至其他公股銀行承作，以加速撥款作業。

3小時前

他曝近萬電費帳單哀號「不給活路」！網揪1點嗆：抱怨什麼

台電每年6至9月會實施季節電價，而隨夏天來臨，電費問題常會引發網友關注！有網友貼出1期將近萬元的帳單直呼「不給活路」，但卻被揪出用電量竟超過2,400度，紛紛稱「使用者付費」，也建議他選擇節能家電。

3小時前

3類房貸爭議有解！　金管會要銀行公會設申訴窗口

央行針對房市進行七波信用管制，加上銀行房貸逼近放貸上限，因此傳出民眾申辦房貸爭議，金管會近半年接近30件房貸申訴案件，今（7）日記者會表示，已請銀行公會及各銀行總行針對「首購」、「自住」及「已承諾」的房貸爭議案件設置單一申訴窗口，並妥適處理相關申訴情事。

4小時前

隆大奪下60年清潔隊舊址　斥55億將蓋超高樓

苓雅清潔隊舊址屋齡超過60年，位於南高雄蛋黃區，高市府以公辦都更方式開發，7日公布最優評選人為隆大營建，總投資金額55.67億元，預估開發量體約1.7萬坪，全案預計2028年將開工，隆大透露，將規劃2~4房大樓，開案時間未定。

4小時前

法拍屋標到後才說不算！得標人怒告　法院：執行署違法確定

基隆男子陳青旭因未繳1萬8000元的交通罰單，名下三層樓透天老宅於民國109年遭拍賣，最終由林姓得標者以135萬5400元取得所有權。然而，行政執行署宜蘭分署隨後撤銷拍定，引爆雙方爭議。最高行政法院20日判決指出，撤拍行為確實違法，但針對是否應賠償林姓得標者74萬餘元損失部分，則發回台北高等行政法院重新審理。

4小時前

甩開建商拉扯、政府撐腰　自主更新翻轉都更困局

台灣的住屋安全堪憂，正陷入一場與時間賽跑的重建危機，都更早已是台灣的熱議話題，特別是屋老、人老的雙老螺旋正持續惡化，尤其北市平均屋齡40年以上最老，占比高達36％，內政部前任部長李鴻源日前就再度示警指出，「萬一發生6級以上地震，北市將有4,000棟建築倒塌。」

4小時前

沒有買房「不怕老了沒地方住？」　網吐真心話：不會擔心

網路上，常出現要買房還是租房的討論。近日有網友發文拋問，有些人會說自己一輩子不買房，但真的都不擔心老了之後沒有地方住嗎？她認為，如果有個自己的空間，一定會比較安心、穩定。貼文曝光後，引起網友討論。

5小時前

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

獨／新手房東欲哭無淚　房客不繳..

三重「爭鮮」店面養蚊10年　它..

未來5年　他點名「台北2區域」..

屋主消失10年沒繳管理費　管委..

府中家樂福熄燈1年　小北百貨砸..

坤悅砸9.75億買彰化廢墟　打..

知名廣播電台負責人斥6.7億　..

拒貸的理由都是假的？　內行揭銀..

七期豪宅再傳墜樓　民俗專家點2..

自己的房子自己蓋！　3招「不靠..

ETtoday房產雲

最新新聞more

男女霸住房子髒爆　房東：正常人..

單元五房價比13期親民　專家點..

離捷運7分鐘！新北泰山社宅21..

駁新青安「拒貸」爭議　財政部要..

他曝近萬電費帳單哀號「不給活路..

3類房貸爭議有解！　金管會要銀..

隆大奪下60年清潔隊舊址　斥5..

法拍屋得標人被撤銷　執行署違法..

甩開建商拉扯、政府撐腰　自主更..

沒買房「不怕老了沒地方住？」　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366