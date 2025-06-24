成交率飆升5成！3成房仲搶搭591「AI助手」熱潮

▲591「AI助手」服務不只優化房仲銷售流程，同時為買家創造更好的購屋體驗。

圖、文／591房屋交易網提供

儘管當前房市盤整，但市場中仍存在穩定剛性需求，此時如何提升物件曝光、快速觸及買家並成交，成為房仲當前最迫切的課題。而隨著科技進步，591「AI助手」服務，迅速受到市場青睞，推出短短3個月內已有超過3成房仲加入，根據統計，使用後平均帶看量成長3倍、來電詢問量增加2成、成交率提升約5成，在低迷市場中突圍而出，成為房仲在逆風中搶占先機的重要利器。

「AI助手」整合三大核心功能：「智慧房聊」、「AI影音講房」與「智能標題」，協助房仲提升銷售效率與成交機會。首先「智慧房聊」提供24小時即時回覆，整合多元通路，自動蒐集潛在客戶名單與需求，使用者可獲得超過15個以上的潛在客源管道，有效提升買家互動率，精準掌握需求動態。

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其次，「AI影音講房」能一鍵生成專業導覽影片，平均觀看率更高達9成，不僅強化物件吸引力，更突破傳統圖文展示的限制，讓行銷表現更具說服力。而「智能標題」能自動產出吸睛標題並優化內容，結合熱門搜尋關鍵字，有效提高曝光與點擊率，提升點擊表現超過2成。

科技工具的導入，不只優化了房仲銷售流程，更為買家創造更好的購屋體驗。「智慧房聊」讓買家隨時提問、即時獲得回覆，解決以往資訊延遲與溝通斷層的痛點；「AI影音講房」提供沉浸式線上賞屋，即使不出門也能快速掌握房屋特色，加速買房意願；「智慧標題」則能優化物件關鍵字，幫助買家更快速找到符合條件的理想房源，大幅節省搜尋時間。透過更即時的溝通、更透明的資訊與更豐富的展示方式，「AI助手」不僅有效提升房仲競爭力，更讓買房過程變得更輕鬆、便利。

▲「智慧房聊」、「AI影音講房」、「智能標題」三大AI工具，可提升聯絡效率50%。