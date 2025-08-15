自住買貴朋友笑盤子　「他等10年才賣出」還賠本！釣出苦主+1

▲等了10年才賣出。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

在房價持續飆升的現代社會，買房對大多數人來說可能只是遙不可及的夢想，有房仲分享，客人在10年前買了一間房，當時是高點，每坪比附近行情多了10萬元，但是認為「自住沒差，喜歡就好」，沒想到後來房價狂跌，終於等到漲回原本的買價，也成功賣出了，「雖然售價打平，但其實是賠本離場。」

房仲阿偉在粉專發文，「別再說自住沒差了」，有位客人10年前買了一間房，當時帶著兩個小孩，加上有買需求，即便當時是房價高點，每坪比周圍行情又多了10萬元，但認為只是要自住，不是投資，「喜歡最重要」，且總價也負擔得起，於是就買了。

但隨後房市反轉，價格逐年下滑，親友得知她買入價格後直呼「買貴了」，甚至笑她「真盤」。儘管她外表淡定，內心卻不免懊悔，這十年來她也曾動念換房，卻因帳面虧損始終下不了手，最近終於漲回原本的買價，立刻出手，火速成交。

不過阿偉感嘆，「看似打平，但加上這十年間的稅費、貸款利息、裝潢支出與時間成本，實際上仍是賠錢退場。買房是自住沒錯，但價格還是要務實！」

貼文曝光，掀起網友討論，「我的情形跟您這個客戶一模模一樣樣的，102年買硬是比同時期的樓上成交每坪多了11萬，總共多了四百多萬，結果持有12年價格才回穩，那根本就是不賺錢」、「我以前也常聽到說買自住的沒差，我心想怎麼會沒差了，買東西都要貨比三家何況是買房呢？買貴了不是個位數而已，

是6位數，甚至7位數的差距耶」。

貼文獲「好棒棒房仲日常-阿偉」授權轉載。