裝潢公司將「游泳池爆改成辦公室」！網調侃：下班=上岸

中國四川省成都一家裝潢公司的「爆改辦公室」在網路上掀起熱議。原來是一名員工拍片透露，公司將大樓的游泳池池水抽乾，然後往裡頭擺放了辦公桌，就開始安排員工坐在游泳池裡面上班。（圖／翻攝封面新聞）

▲員工在泳池裡辦公。（圖／翻攝封面新聞）

圖文／CTWANT

近日，大陸四川省成都一家裝潢公司的「爆改辦公室」在網路上掀起熱議。原來是一名員工拍片透露，公司將大樓的游泳池池水抽乾，然後往裡頭擺放了辦公桌，就開始安排員工坐在游泳池裡面的「下沉式辦公室」上班。消息曝光引起網路熱議，還有人調侃這些員工「下班等於上岸」。

根據陸媒《封面新聞》報導，這間公司是連鎖裝潢公司「魯班裝飾集團」的成都市分公司。記者指出，這間「辦公室」與大樓的健身房、游泳池位於同一樓層，推開健身房旁邊的玻璃門，就能見到這間位於游泳池裡的「下沉式辦公室」。

辦公室裡，擺放了6排共24個工位，員工進出辦公室得通過泳池的扶手梯子爬上爬下，一低頭就能看到泳池裡的泳道線，門口還掛著「游泳區」、「深水區1.55米」的告示牌，感覺新鮮卻又荒謬。

記者指出，到訪當天僅有3名員工泳池裡工作，當她詢問一名員工：「工位有電可用嗎？」對方回答：「有電，這裡有地板插座，我們自己接了延長線使用。」另一名員工透露，這些工位上的員工都是從樓上被安排搬遷到此，已在游泳池裡上班辦公近兩個月。

畫面曝光後，引起網友議論紛紛，有人認為不愧是裝潢公司，對於空間使用的理解與創意都跟正常人的想像不同。也有人擔憂，這種由游泳池改裝的辦公室，在有火災等意外發生時，是否能夠讓員工順利疏散。

當記者試圖就消防規範問題採訪成都魯班裝飾公司時，櫃檯接待人員在請示公司負責人後表示：「領導不接受採訪。」隨後記者將情況反映至成都市武侯區消防救援大隊，工作人員則表示將派員到現場檢查。

關鍵字：周刊王

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【讓狗狗親選洗腳員】媽見牠走來爆粗口全家笑翻XD

