買房後反而焦慮！她曝「2擔憂」網喊正常：之後會有安定感

記者曾筠淇／綜合報導

買房之後，可能會讓很多人的經濟壓力變大。近日就有網友發文透露，她買了房之後，發現手上能運用的錢變少了，而且她也擔心自己買在高點，為什麼她買了房子之後，反而變得更加煩惱、焦慮呢？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「買房真的好煩」為標題發文，提到她買房時，心想要自備三成，這樣未來應該會輕鬆一點，但她後來卻發現，這樣手頭上能運用的錢就變少了，甚至有可能會壓縮到買家具的錢。

除此之外，原PO透露，她實在不想要再租屋了，想要有一間自己的房子，可是她也擔心自己是衝動買房，買在高點，為什麼現在買房變得如此困難？為什麼她買了房子之後，反而有更多要煩惱的事情，進而導致焦慮、不快樂？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你就是什麼都想要才會這樣焦慮，不想租房的心情大於一切，那就是把房價和貸款壓力吞下去，想辦法賺錢並且從擁有自己的房子中找快樂；不想承受經濟壓力，那就認命繼續租房」、「我覺得不用想太多，買高買低都是跟房子的緣分」、「這根本我，完全說出我這一年買房後的焦慮」。

也有網友認為，有這樣的情緒是很正常的，「正常啊，本來就是選擇扛壓力才買下房子」、「會恐慌是正常，但是之後會有安定感」。