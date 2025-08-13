他出國驚「廚下廚餘機」超方便　台灣卻少見！大票反搖頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）



記者鄺郁庭／綜合報導

繼洗碗機之後，廚餘機被大推是現代人必備廚房家電。就有網友分享出國經驗，發現外國人家裡大多有「廚下廚餘機」，清理廚餘只要「盤子一沖、啟動廚餘機」瞬間搞定，不但方便又不會產生異味，但在台灣卻幾乎沒人裝，讓他忍不住發文好奇，「這種機器明明超實用，為什麼台灣很少看到？」

該網友在PTT的home-sale板提問，指出自己出國時看到許多家庭都直接將廚餘倒入水槽，啟動廚下廚餘機後就會將食物磨成粉末沖走，不僅不容易阻塞，也不會有廚餘異味。「可是台灣好像幾乎沒看到廚下廚餘機，都是自己手動去清水槽，廚餘另外丟垃圾桶。」他不解這麼方便的機器，怎麼台灣都不流行。

底下留言指出，主要原因是「台灣法規不允許」，尤其是大樓集中排水系統會因油脂和粉渣造成阻塞。「美國大多是獨棟住宅，阻塞自己清，但台灣大樓幾百戶，管線撐不住」、「台灣污水處理率本來就不高，打碎的廚餘最後也是塞住。」還有不少人提到，歐洲其實也不流行這類產品，「德國下水道很進步，也不會裝這個，因為會搞掛整個系統。」

留言區熱烈回應：「在台灣違法」、「你看到電影那些用那個的都是house」、「獨棟才能用，你大樓用這個，幾百戶的廚餘水管承受不住」、「超級不環保，還會大幅減少下水道壽命。」也有網友分享經驗，「我在美國住40層大樓也有廚餘處理機，不過怎麼處理就不清楚了」、「其實這個東西蠻方便的，連骨頭都能打碎不用一直倒廚餘。」