父母過世房子就是小孩的？少1步驟失繼承權　恐變「國家的」

父母或親人過世有留下房產，若未辦理繼承登記，恐怕會充公歸國庫。（示意圖／Pixabay）

有不少民眾總以為父母或親人離世後，若留下的遺產中有房產，通常就直接是小孩的或是由其他親人繼承。但台中市地政局近日公布，光是今年度逾期未辦理繼承登記的案件中，有多達1471人、涉及4664筆土地與536棟建物，公告現值總額超過119億元；地政局也提醒，遺產在15年內無人辦理繼承，不動產在無人主張下將充公歸國庫。

依台中市政府地政局資料顯示，據《土地法》第73條之1規定，繼承人自親人過世起超過一年，若仍未辦理繼承登記，地政機關將公告3個月提醒辦理；若屆時仍未申請，將由直轄市、縣市政府地政機關予以列冊管理，若15年內未完成所有權移轉，將移請財政部國有財產署辦理標售，標出所得將保存10年供申領，若仍無人主張，最終將歸入國庫。

對此，地政局說明，以今年度統計資料為例，公告列管的不動產中，現值總額119億880萬705元，被繼承人共1,471人，土地4,664筆、建物536棟，但主因多數繼承人不在國內，或是不知道可繼承。特別提醒繼承人應及早查詢並主動辦理，避免因疏忽或拖延，相關公告資訊已張貼於台中市各地政事務所、土地所在地區公所及被繼承人戶籍地里辦公處，民眾可就近向地政事務所諮詢繼承登記流程及應備文件。

地政局進一步指出，《民法》明確規定子女對父母的扶養與繼承權一視同仁，無論性別皆享有平等權利，且依法登記的同性婚姻關係亦可依照繼承相關規定，相互享有繼承權。若繼承人數較多，難以全體同時到場辦理繼承登記，可由其中一人以上先行申請登記為「全體繼承人公同共有」，以避免因延遲辦理致不動產列冊管理時間開始起算，最終面臨公開標售的風險。

地政局長曾國鈞也呼籲，「遺產不只是一份資產」，更承載了家庭的情感與記憶，請把握公告期間，儘速辦理繼承登記，一起守住房產與未來。

