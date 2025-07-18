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AI進駐+十四張聯開案添利多　「敦南之森」6字頭高CP宅搶市

▲距離十四張聯開案僅一站的「敦南之森」，以6字頭卡位未來行情看漲的新店南區，捷運、公園、學區、醫療一步到位。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

輝達（NVIDIA）宣布與台廠共構AI超級電腦產業鏈，全球科技熱錢正加速湧入台灣。而在新北新店的寶高智慧產業園區，鴻海與Tesla等國際大廠也積極佈局；與此同時，央北重劃區近期每坪成交價已突破百萬，十四張捷運站旁的全國最大聯開案也於今年9月公布招標結果，持續為新店注入強勁發展動能。

▲▼新北市,新店區,寶高智慧產業園區。（圖／記者姜國輝攝）

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▲新店寶高智慧產業園，吸引國際大廠進駐。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

東森房屋研究中心經理葉沛堯指出，新店本就是雙北最早開發的成熟住宅重鎮之一，近年透過寶高智慧園區、十四張重劃區，以及央北重劃區等重大建設，正逐步轉型為集科技、行政與高機能於一身的黃金生活圈，不僅擁有雙捷運系統、環快與中和交流道等完善交通網絡，生活機能更涵蓋傳統商圈、文教學區與醫療資源，AI產業進駐之後，預期會帶動新一波人口紅利。

▲▼新北環快,新店,十四張重劃區。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼新店開發成熟，交通、生活機能全到位。

▲▼新店裕隆城。（圖／記者姜國輝攝）

葉沛堯分析，高科技產業聚落成形，持續導入高科技就業人口，也帶動住宅需求，可望進一步推升新店房價。以新竹寶山為例，因為台積電與竹科擴建效應，2020至2024年房價5年內飆漲120.7%；南部的南科與高鐵特區也因產業加持帶動周邊房市達到95%的驚人漲幅。

▲▼新北環快,新店,十四張重劃區。（圖／記者姜國輝攝）

▲十四張捷運站聯開案總投資額上看千億。

此外，隨著新店央北房價飆破百萬新高，十四張捷運站聯開案成為另一大亮點。葉沛堯補充說明，該案預計今年9月確認開發廠商，總樓地板面積達25萬坪，規劃有大型Shopping Mall、A級商辦、高級住宅與頂級酒店，總投資額上看千億元，規模甚至有機會超越台北雙子星，將帶來大量人口進駐、創造1.2萬個就業機會，整體區域房價挑戰每坪120萬以上指日可待。

▲▼建案,新店,敦南之森,央北重劃區,十四張捷運站聯開案。（圖／記者姜國輝攝）

▲「敦南之森」基地規模超過1200坪，規劃13樓層樓高、近百米面寬。

▲▼安坑輕軌,K08,新和國小站。（圖／記者姜國輝攝）

▲步行約4分鐘即到新和國小站。

在市場趨勢推波下，距離十四張捷運站僅一站的「敦南之森」，以6字頭單價入市，高性價比備受矚目。該案地理位置優越，步行約4分鐘即到新和國小站，10-12分鐘亦可抵達南勢角捷運站，享受商圈機能美食。

緊鄰天山公園、景新公園，騎單車可達陽光運動公園；車程8-10分鐘內，享有新和國小、康橋國際學校等雙語資優學區，以及耕莘醫院、慈濟醫院、雙和醫院等豐富醫療資源；前往敦南遠企商圈，也僅需開車約15分鐘，相較該區動輒每坪180至200萬的行情，「敦南之森」以價格凹陷優勢搶佔話題。

▲▼新北市,新店,天山公園。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼「敦南之森」位處天山公園旁，享有綠意景觀。

▲▼建案,新店,敦南之森,央北重劃區,十四張捷運站聯開案。（圖／記者姜國輝攝）

產品規劃方面，「敦南之森」位處天山公園旁，後方為永久保護區，享有開闊綠意景觀。基地規模超過1200坪，規劃13樓層樓高，加上近百米面寬，打造地標型建築。並為小家庭與首購、換屋族量身打造16-32坪的中小坪數產品，總價1380萬起，即可輕鬆入手成家。

▲▼建案,新店,敦南之森,央北重劃區,十四張捷運站聯開案。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼「敦南之森」主打16-32坪的中小坪數產品。

▲▼建案,新店,敦南之森,央北重劃區,十四張捷運站聯開案。（圖／記者姜國輝攝）

以超值價格卡位未來行情看漲的新店南區，捷運、公園、校園一步到位，共享央北與敦南商圈雙重生活圈利多，無論自住或投資，都是值得期待的置產標的。

官網連結：https://lihi.cc/IcInS

關鍵字：新北AI科技房價寶高智慧園區敦南之森央北重劃區十四張聯開案新和國小南勢角

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