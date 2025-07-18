AI進駐+十四張聯開案添利多　「敦南之森」6字頭高CP宅搶市

▲距離十四張聯開案僅一站的「敦南之森」，以6字頭卡位未來行情看漲的新店南區，捷運、公園、學區、醫療一步到位。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

輝達（NVIDIA）宣布與台廠共構AI超級電腦產業鏈，全球科技熱錢正加速湧入台灣。而在新北新店的寶高智慧產業園區，鴻海與Tesla等國際大廠也積極佈局；與此同時，央北重劃區近期每坪成交價已突破百萬，十四張捷運站旁的全國最大聯開案也於今年9月公布招標結果，持續為新店注入強勁發展動能。

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▲新店寶高智慧產業園，吸引國際大廠進駐。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

東森房屋研究中心經理葉沛堯指出，新店本就是雙北最早開發的成熟住宅重鎮之一，近年透過寶高智慧園區、十四張重劃區，以及央北重劃區等重大建設，正逐步轉型為集科技、行政與高機能於一身的黃金生活圈，不僅擁有雙捷運系統、環快與中和交流道等完善交通網絡，生活機能更涵蓋傳統商圈、文教學區與醫療資源，AI產業進駐之後，預期會帶動新一波人口紅利。

▲▼新店開發成熟，交通、生活機能全到位。

葉沛堯分析，高科技產業聚落成形，持續導入高科技就業人口，也帶動住宅需求，可望進一步推升新店房價。以新竹寶山為例，因為台積電與竹科擴建效應，2020至2024年房價5年內飆漲120.7%；南部的南科與高鐵特區也因產業加持帶動周邊房市達到95%的驚人漲幅。

▲十四張捷運站聯開案總投資額上看千億。

此外，隨著新店央北房價飆破百萬新高，十四張捷運站聯開案成為另一大亮點。葉沛堯補充說明，該案預計今年9月確認開發廠商，總樓地板面積達25萬坪，規劃有大型Shopping Mall、A級商辦、高級住宅與頂級酒店，總投資額上看千億元，規模甚至有機會超越台北雙子星，將帶來大量人口進駐、創造1.2萬個就業機會，整體區域房價挑戰每坪120萬以上指日可待。

▲「敦南之森」基地規模超過1200坪，規劃13樓層樓高、近百米面寬。

▲步行約4分鐘即到新和國小站。

在市場趨勢推波下，距離十四張捷運站僅一站的「敦南之森」，以6字頭單價入市，高性價比備受矚目。該案地理位置優越，步行約4分鐘即到新和國小站，10-12分鐘亦可抵達南勢角捷運站，享受商圈機能美食。

緊鄰天山公園、景新公園，騎單車可達陽光運動公園；車程8-10分鐘內，享有新和國小、康橋國際學校等雙語資優學區，以及耕莘醫院、慈濟醫院、雙和醫院等豐富醫療資源；前往敦南遠企商圈，也僅需開車約15分鐘，相較該區動輒每坪180至200萬的行情，「敦南之森」以價格凹陷優勢搶佔話題。

▲▼「敦南之森」位處天山公園旁，享有綠意景觀。

產品規劃方面，「敦南之森」位處天山公園旁，後方為永久保護區，享有開闊綠意景觀。基地規模超過1200坪，規劃13樓層樓高，加上近百米面寬，打造地標型建築。並為小家庭與首購、換屋族量身打造16-32坪的中小坪數產品，總價1380萬起，即可輕鬆入手成家。

▲▼「敦南之森」主打16-32坪的中小坪數產品。

以超值價格卡位未來行情看漲的新店南區，捷運、公園、校園一步到位，共享央北與敦南商圈雙重生活圈利多，無論自住或投資，都是值得期待的置產標的。

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