月薪10萬買1000萬房　扛房貸OK！「最難是1事」他嘆：認清事實

記者施怡妏／綜合報導

許多人都夢想擁有自己的家，隨房價不斷攀升，購屋族壓力越來越大，經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲表示，對多數民眾來說，買房最難跨過的門檻，並不是房貸負擔，而是那筆動輒百萬起跳的自備款。他以1000萬元的房子為例，自備款2成，加上其他費用，至少要有260萬元，「月薪10萬要存多久？」

粉專「Lin's竹北房產筆記」發文，以一間總價1000萬元的房子為例，若貸款8成、利率2.5%、30年期本息攤還方式計算，每月需繳約3.2萬元房貸，若遵守「房貸不超過月收三分之一」的理財原則，月薪至少要10萬元。

扣除貸款部分，剩下的2成房價約200萬元，再加上交易成本與裝潢整理費，保守估算也得備妥250至260萬元現金。對沒有家人金援的人而言，這筆資金比繳房貸還難熬。他感嘆，「對於一般人來說，買房最大的困難點在於『自備款難存』。」

粉專進一步指出，若月薪10萬元、生活支出4萬元，每月能存下6萬元，要湊足250萬至少得花上3年半的時間。但這前提是擁有一份穩定且高薪的工作，若月收低於10萬，存款時間動輒拉長至7到10年，「但當存到了的時候，可能房價也不可同日而語了。」

林姓房仲直言，台灣社會朝向M型化發展越來越明顯，也認清到，「房子是給有一定經濟基礎的人買的」，若個人或家族沒有經濟基礎，越後面只會越買不起，直接宣告放推。