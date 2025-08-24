日本房價漲「凶宅」也成選項　催生靈異調查服務

▲隨著房價持續飆漲，凶宅如今也成為大家考慮入手的選項。（示意圖／VCG）



記者詹雅婷／綜合報導

在日本，發生凶殺案或是孤獨死事件的凶宅向來難以找到房客，但隨著房價持續飆漲，凶宅如今也成為大家考慮入手的選項，包括住戶與投資客。就有房仲業者身兼靈異調查員的工作，到凶宅試住並透過科學儀器檢測是否有出現超自然現象。

路透報導，日本人口老化問題加劇，光是去年就有超過2萬起死亡8天以上才被發現的案例，這也連帶讓年長者租屋變得困難，因為屋主會擔心房子未來可能會變成凶宅。房仲業者認為凶宅數量只會越來越多，且凶宅可能要以低於市價80%的價格出售，甚至根本賣不出去，政府2021年頒布指導方針建議孤獨死3年後可解除註記，但房仲業者與屋主仍必須向潛在房客或買家揭露房子歷史。

這引來不少人對於凶宅的興趣，加上房價持續飆升，部分年輕人接受度較高，國內外投資人則是被潛在高收益吸引。不動產市場調查機構東京カンテイ（Tokyo Kantei）數據顯示，東京23區70平方公尺中古屋均價較去年同期暴增逾3成，來到1億909萬日圓。

針對凶宅，房地產顧問兼靈異調查員兒玉和俊成立公司Kachimode，提供鬼魂調查服務，他會帶著攝影機、熱像儀、磁場探測器、溫度計、錄音機等設備前往凶宅過夜試住，每小時做記錄，待確認屋內無超自然現象之後就會發放一份「這間房子沒有鬼」的證書。

兒玉和俊稱，以前要替凶宅找到房客幾乎是不可能的任務，「但隨著房地產價格上漲，大家已經開始考慮把凶宅當作一種選擇」。

房仲公司Happy Planning創辦人大熊明稱，投資人並不在意房屋的歷史，因為他們不會住在那裡，有些人等到3年一過就會把租金調高。不過也有人無法接受凶宅，「就算便宜，我也會選擇保持距離。這不只是可能鬧鬼，那些不尋常與不幸的過去讓我感到害怕」。