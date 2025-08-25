房客遲遲不繳租金　房東驚見家被搬空「只剩下牆壁」

▲房東來催房客繳房租的時候才發現，屋內早已空蕩蕩一片，冷氣、冰箱、電視等家電全被搬走。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸湖北省陽新縣一名男房東把屋子出租，在發現房客以各種理由遲遲不繳納租金之後，他選擇親自到場催繳。沒想到當他來到房子時一看不得了，屋內空蕩蕩一片，冷氣機、洗衣機、電視等家電全都不翼而飛，整個家被搬空，「只剩下牆壁了」。

香港01報導，柯姓房東是在2024年6月把房屋出租給39歲外地男子，租約簽訂一年，但到了續租期間，房客使出拖延戰術，就是不給房租。這讓房東決定前往房屋催繳，當他到場敲門時無人應門，就拿出備用鑰匙開門，沒想到門一開的景象讓他震驚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

房東稱，當時發現屋內空空蕩蕩，冷氣機、洗衣機、電視等電器消失，就連窗戶都被拆走，立刻報警處理。歷經約1小時之後，警方就順利抓到房客。

經調查，這名房客39歲吳某是在離婚之後才向柯姓房東租房，因為貸款買車經濟狀況不佳，為了還車貸，便假冒房東把屋內2台冷氣機、洗衣機、冰箱、電視、鋁合金窗戶、不鏽鋼防盜網賣給廢品回收站，換取1440人民幣（約新台幣5880元）。

警方事後追回所有被盜物品，並提醒房東應該要謹慎挑選房客，也要定期前往房屋進行檢查，以防類似事件發生。