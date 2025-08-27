買房砸41萬裝潢　男見「真正屋主」現身大驚：記錯樓層了

▲屋主記錯樓層還砸大錢裝潢，直到工程即將完工之際，才發現自己鬧出烏龍。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

新疆霍城縣一名男子鬧出超離譜烏龍，買屋之後砸下近10萬人民幣（約新台幣41萬元）裝潢，親自監督施工，但他卻記錯自家樓層，把樓上鄰居家裝潢一新，直到對方找上門，才驚覺搞錯對象。

新疆法治報報導，馬姓男子2023年8月買下8樓住宅，格局為三居室，但他一直誤以為自己買下的是9樓住宅。到了2025年4月，他開始裝潢房子，從選材到監工樣樣親力親為，就在工程即將完工之際，真正的9樓屋主突然現身，稱正在裝潢的房子為自己所有。

經過確認，馬姓男子才發現自己記錯樓層，雙方為了責任歸屬和賠償問題僵持不下，隨後向霍城縣相關單位求助，當局成立調解小組介入處理。經過2小時協商溝通，雙方和解，9樓屋主補償4萬人民幣（約新台幣16.5萬元）給馬姓男子，馬男不再主張其他權益，9樓屋主也在調解協議簽訂之後，在現場支付補償款項。

為了確保類似「人房不對應」的烏龍事件不再重演，相關單位要求業者確實履行管理職責，在屋主驗收房屋後，應立刻更新門鎖密碼，且物業公司在裝修審批期間必須嚴格查驗房產證明文件，實地走訪勘查。