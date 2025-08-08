科技園區旁最強CP值建案曝光　「佳晟家仁」3字頭搶市

▲「佳晟家仁」以地段優勢、生活機能完善與高CP值價格規劃脫穎而出，一公開就成為2025年仁德最受矚目的新案。（圖／業者提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南仁德受惠產業進駐利多與生活機能完善等優勢，房市討論度持續發酵，區域推案動能強勁。「佳晟家仁」以地段優勢、生活機能完善與高CP值價格規劃脫穎而出，搭配5%簽約金，降低自住客購屋門檻，一公開就成為2025年仁德最受矚目的新案。

▲近期公開的「佳晟家仁」，正對百年名校仁德國小。（圖／業者提供）

新創開廣告專案經理黃政豪分析，台積電積極尋找下一世代1奈米製程（A10）的設廠地點，有機會落腳南科四期沙崙園區預定地，該區正位於「歸仁高鐵特區」與「沙崙綠能智慧科學城」核心交匯帶，仁德不但距離歸仁高鐵特區約10分鐘車程，周邊又有南紡仁德廠將規劃轉型為「南紡科技園區（TSTPARK），雙園區核心將引爆就業人口紅利，區域未來增值潛力可期。

▲南紡仁德廠將規劃轉型為「南紡科技園區（TSTPARK），雙園區核心將引爆就業人口紅利。（圖／業者提供）

此外，捷運藍線預計2026年動工，之後可結合國道1號、台86快速道路，快速串聯仁德、東區、南紡生活圈，打造台南交通最強樞紐，並連接規劃中的勝利路高架道，大幅強化仁德交通動能。除產業優勢外，黃政豪分析，仁德商業機能發達，5分鐘生活圈內，各式店家、餐飲、超市、醫療機能一應俱全，生活便利性高。

▲ 仁德位於雙園區核心，引爆就業人口紅利，區域未來增值潛力可期。（圖／業者提供）

佳晟建設瞄準區段未來發展，進軍仁德推案，近期公開的「佳晟家仁」基地座落於仁德主要幹道──20米寬的中正路二段上，不僅擁有顯眼門面與良好臨路條件，更正對百年名校仁德國小，該校憑藉著成立107年深厚辦學底蘊及運用AI的創新教育特色，成為當地最具規模的明星學校，學生人數已突破千人大關，為當地房地產市場注入強勁動能，加上預計明年即將啟用附設幼兒園，形成從幼稚園到國小的完整教育鏈，學區優勢也吸引不少家長移居。

「佳晟家仁」重視自住客需求，結構採Alfa Safe耐震系統工法，強調安全與實用性，室內通風採光佳，坪數規劃26~40坪、2至3房，戶戶雙衛浴，單層3~5戶配置，兼顧隱私與空間使用效率，並打造全齡共融公設，大幅提升社區生活品質。

▲ 仁德商業機能發達，5分鐘生活圈內，各式店家、餐飲、超市、醫療機能一應俱全，生活便利性高。（圖／業者提供）

黃政豪分析，相較高鐵區域建案已經站上5字頭，「佳晟家仁」以3字頭入門價的高CP值，吸引剛性需求族群，搭配5%簽約金，降低自住客購屋門檻，一公開就成市場關注焦點。



