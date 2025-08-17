ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

買房「會一次到位嗎？」　網曝1關鍵點頭：真的很累

▲▼買房,大樓,公寓,購屋,物件。（圖／Pixabay）

▲原PO猶豫是否要一次到位。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

買房會一步到位嗎？近日有網友發文透露，他現在手上有4000萬元，他應該要先買1500萬元的房子、之後再換房，還是要直接買3000萬元的房子呢？以這樣的資產，大家會覺得要一步到位嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「買房要遷就還是一步到位」為標題發文，提到他現在手上有4000萬元的資產，而他有兩個關於買房的想法。第一，是他先買一間1500萬元的房子，雖然整體不是很符合他的需求，但就是先住個幾年，之後再換，這樣扣掉500萬元的自備款，就可以留下約3000萬繼續投資。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於第二個選擇，則是直接買3000萬元的房子，原PO預估要自備1500萬元，扣除其他費用，大約剩下2000萬元來繳貸款、投資。針對這兩個想法，他就想知道大家會怎麼選擇？會一步到位嗎？

▲▼買房,大樓,公寓,購屋,物件。（圖／Pixabay）

貼文曝光後，有網友認為，「我覺得可以一步到位欸，及時享樂，你也不知道你會不會活到那個時候」、「工作辛苦10幾年，1500萬不是不行，但不符合需求就萬萬不行」。還有網友指出，「一次到位！到時候要換你還要一賣一買，第一間的裝潢不一定能變現，然後還要搬家」、「一步到位比較好，要搬家加裝潢還有處理舊房真的很累」、「一步到位，搬家很麻煩，而且你已經掌握財富密碼，很快就賺回來了」。

也有網友回應，「當然是買1500萬的啊，低總價一堆人可以接盤，高總價沒那麼多人接盤」、「先買1500萬就好，依我個人的經驗，投資的部位要多留些比較好」。話題引發討論。

關鍵字：買房投資Dcard

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

一房多租！男低價轉租學區房　坑留學生撈錢人間蒸發

馬來西亞發生租屋詐騙事件，一名男子以外出實習為由，低價轉租學區房，還利用「一房多租」手法，短短數日騙走至少7名中國大陸留學生超過1萬令吉押金（約新台幣7.5萬元）之後，人間蒸發。

36分鐘前

「獨扛房貸」卻遭大姑質疑！　網友齊勸：還不快跑

「那我自己那麼辛苦幹嘛？」一名女子發文表示，她和男友在一起七年，前陣子自己買了一間預售屋，卻被大姑問「什麼時候要讓哥哥(男友)付錢？」，讓她思考到底該不該結婚。貼文一出，不少人都叫她「快逃」，大家認為「有疑慮就不要結婚」。

1小時前

股價飆6成！越南房產巨頭DIC增資1.8兆　專家：投資風口來了

越南房市火熱，建設投資開發公司 DIC Corp 近日宣布將增發 1.5億股股票，預計籌集 1.8兆越南盾（約 6,881萬美元），為拓展在 頭頓省與後江省兩大重點開發案提供資金挹注。受此利多激勵，DIC Corp 股價在三個月內暴漲近 60%，顯示投資人對越南房地產市場的高度信心。

1小時前

桃園機捷A21社宅專案管理完成評選　沿線社宅累積逾千戶

桃園市政府住宅發展處17日表示，該處近期再完成桃園機場捷運A21(環北)站旁350戶社會住宅專案管理標評選，預計115年11月工程發包，119年完工。住宅處在大眾運輸場站周邊，投入的社宅興辦，統計桃園機場捷運沿線的社會住宅推案戶數，從龜山A7、蘆竹A10到中壢A20和A21站沿線累計4個基地，超過1,400戶。

1小時前

父母過世房子就是小孩的？少1步驟失繼承權　恐變「國家的」

有不少民眾總以為父母或親人離世後，若留下的遺產中有房產，通常就直接是小孩的或是由其他親人繼承。但台中市地政局近日公布，光是今年度逾期未辦理繼承登記的案件中，有多達1471人、涉及4664筆土地與536棟建物，公告現值總額超過119億元；地政局也提醒，遺產在15年內無人辦理繼承，不動產在無人主張下將充公歸國庫。

1小時前

夫妻年薪300萬不生孩「買木柵or新店？」　一票選後者：適合居住

買房要考量的事情有很多，像是地段、預算、屋齡等，一對夫妻年薪300萬元，不打算生小孩，考慮在台北置產，卻因地區選擇陷入兩難，不曉得該選擇熟悉的木柵，還是選擇新店？貼文曝光，許多網友推薦新店，「要舒服的話還是要新店，木柵陣痛期太久」、「生活環境新店好太多了」。

2小時前

租屋族注意！北市社宅9/8截止申請　雙寶家庭月省1.6萬

租屋族看過來！中央社宅下半年招租5案共1,563戶，大多位於北北桃，現正開放招租的有3案：北市松山區的延吉好室、新北中和區的保二安居以及新北林口區的世大運選手村等，9/8截止申請；9/15還有桃園、台南等2案招租。

2小時前

台中三寶爸17.53億入袋　在地分析購屋條件一次看

中樂透後要做什麼？不少民眾首選「買房置產」，一圓成家夢！2025年台中一名40多歲的三寶爸，中了威力彩頭獎加7注貳獎，總共抱走17.53億元，台彩也已經證實獎項被領取，信義房屋專家分析，中獎地點位於台中市西區民生路，周邊有不少符合自住的產品。

3小時前

新北第一間「客美多咖啡」　插旗5年要掰了！　最後營業日曝光

知名名古屋咖啡店Komeda's Coffee (コメダ珈琲)，2018年拓店來台，並在2020年插旗新北，新北首店設點在新莊的宏匯廣場，不過近期卻貼出「結束營業通知」的公告，內容提到因租約到期將在8月31日後結束營業，在地上班族、居民紛紛表示不捨。

3小時前

9月起去大阪「住宿稅變多了」　一定要準備日幣！達人曝原因

日本大阪府網站先前公告，大阪將於9月1日起，調整住宿稅，依住宿費用來徵稅，若不滿5000日圓則不徵稅。對此，旅遊作家943提醒，由於訂房的房價不包含住宿稅，所以通常是入住當下才要現場支付，換言之，旅客一定要提前準備日幣現金，以免無法入住。

3小時前

偶遇 #柯震東 ！ 男友比女友還興奮吶XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

電梯3房租不出去「房東降300..

13年回憶掰了！全台唯一麗寶百..

想買淡海新市鎮　在地人勸退：只..

信義豪宅「賣14年還有百億餘屋..

9月起去大阪「住宿稅變多了」　..

搶案變慘案　台中新屋解約、賠售..

皇普砸13億買下大雅在地20年..

70年廢墟8600萬成交　新屋..

皇翔獵地苦陷3大案　董娘幕後操..

趁便宜買預售屋「先租人再自住」..

ETtoday房產雲

最新新聞more

一房多租坑留學生　男撈7.5萬..

她「獨扛房貸」卻遭大姑質疑！

股價飆6成！越南房產巨頭DIC..

機捷A21社宅專案管理完成評選..

父母過世房子就是小孩的？少1步..

夫妻年薪300萬不生孩「買木柵..

北市社宅9/8截止申請　雙寶家..

台中三寶爸17.53億入袋　在..

新北第一間「客美多咖啡」　插旗..

9月起去大阪「住宿稅變多了」　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366