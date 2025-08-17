買房「會一次到位嗎？」　網曝1關鍵點頭：真的很累

▲原PO猶豫是否要一次到位。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

買房會一步到位嗎？近日有網友發文透露，他現在手上有4000萬元，他應該要先買1500萬元的房子、之後再換房，還是要直接買3000萬元的房子呢？以這樣的資產，大家會覺得要一步到位嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「買房要遷就還是一步到位」為標題發文，提到他現在手上有4000萬元的資產，而他有兩個關於買房的想法。第一，是他先買一間1500萬元的房子，雖然整體不是很符合他的需求，但就是先住個幾年，之後再換，這樣扣掉500萬元的自備款，就可以留下約3000萬繼續投資。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於第二個選擇，則是直接買3000萬元的房子，原PO預估要自備1500萬元，扣除其他費用，大約剩下2000萬元來繳貸款、投資。針對這兩個想法，他就想知道大家會怎麼選擇？會一步到位嗎？

貼文曝光後，有網友認為，「我覺得可以一步到位欸，及時享樂，你也不知道你會不會活到那個時候」、「工作辛苦10幾年，1500萬不是不行，但不符合需求就萬萬不行」。還有網友指出，「一次到位！到時候要換你還要一賣一買，第一間的裝潢不一定能變現，然後還要搬家」、「一步到位比較好，要搬家加裝潢還有處理舊房真的很累」、「一步到位，搬家很麻煩，而且你已經掌握財富密碼，很快就賺回來了」。

也有網友回應，「當然是買1500萬的啊，低總價一堆人可以接盤，高總價沒那麼多人接盤」、「先買1500萬就好，依我個人的經驗，投資的部位要多留些比較好」。話題引發討論。