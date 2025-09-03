娘家出錢買房　婆婆囂張嗆「兒子家就是我家」！她1舉動槓上婆家

記者施怡妏／綜合報導

很多人在結婚前會先簽「婚前協議書」，避免日後有財產上的爭議，一名人妻表示，娘家出錢買了一間房，房貸她在繳，名字也是登記她的，結果婆婆卻說「兒子的家，就等於是我們婆家的」，還隨意進出房子，完全不尊重人，氣得她直接怒嗆婆婆，「婆家人要來，都沒有房間，也不歡迎過夜。」

人妻在臉書「靠北婚姻」發文，娘家出頭期款買了一間房子，房貸由她負擔，名字也是登記原PO的，婆家人卻認為房子是「兒子的家」，就等於是「婆家的家」，因此想來就來，想走就走，囂張的行徑讓原PO忍無可忍，一氣之下直接怒嗆婆婆。

之後婆婆再也不會隨意進出，也不會要求留孝親房，原PO表示，「婆家人要來，都沒有房間，也不歡迎過夜，隊友如果有意見，滾，誰敢在我的地盤上欺負我，我立刻叫管理員」。她也提醒，有些婆家會洗腦媳婦，絕對不要輕易把婚前買的房賣掉，再買新的，一定會吃虧。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她也提到，之所以這麼討厭婆家人，是因為當初婆婆拿走她坐月子的錢，也沒有好好幫她坐月子，娘家送來月子餐，還把婆家人吃掉，讓她至今難以忘懷。

貼文掀起網友討論，「捍衛自己的權益並沒有錯，女人就是要懂得保護自己」、「這種虧我也吃過，連毒菇也認為『我弟的家=我媽的家=我的家』」、「確實有這種，會洗腦妳將婚前所買的房賣掉再買的婆家」、「我公公說，房子頭期希望雙方父母都出300萬，然後房子只能登記他兒子的，超傻眼」。