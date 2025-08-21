台北市連老房子也貴「是贏在地段嗎」　網：什麼物件不是？

▲台北市的房價相對高。示意圖，與本文無關。（資料照／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果買房的預算夠，有不少人的首選就在台北市。近日就有網友發文表示，台北市有很多老公寓，其中還有一些房子的外觀老舊，但既然仍有價值在，關鍵是不是就在於「地段」？只要地段好，房子就會保值。貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT的home-sale板上，以「台北市老房是贏在『地段』吧」為標題發文，提到台北市有很多老公寓，屋齡落在30年至50年，，即便老公寓的外觀看起來比較舊，甚至可能出現漏水問題，但依舊有價值，因此房價保值的關鍵，應該還是在地段？

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，台北市的生活機能好，有商圈、學校、醫院等，且交通便利，有捷運、公車，就算不開車，到哪也都很方便，或許這就是為何台北市的老公寓，房價依舊很貴的原因吧？只要地段好，就能保值。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「公寓還有一點，坪數超實在」、「住台北公寓一樓應該沒什麼不好吧，只是價格貴了點而已」、「什麼物件不是贏在地段」。也有網友認為，「就土地價值很高，說真的，除非你買得起信義區、大直那種重劃區，不然住北市舊城區真的沒比較好，新北也很保值了」。話題引發討論。