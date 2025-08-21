建商爆退頭期款救市　房仲喊話屋主降價

▲房市冷颼颼建商不只調降售價，還出現「買貴退差價」的情況。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

房市降價潮來了，建商搶救房市，不只送裝潢、家電，自從房產大老、愛山林董座祝文宇喊出「讓利」策略後，推案王寶佳也順勢下修，喊出旗下個案降價15~20%，南部建商還出現退錢給已購客戶的情況，成屋市場也是一片冷寂，房仲業者永慶房屋更直接和屋主喊話，降價才能促成交。

房市冷颼颼，最早喊出讓利政策的祝文宇指出，自有建案擁有定價權，為刺激銷售，提供較優惠價格。國內推案王寶佳機構也接著開槍降價，旗下和峻建設在台中機捷推出每坪單價46~50萬元新案，櫻花建設也已公開喊出讓利10~15%，代銷業者更透露，寶佳已向旗下代銷業者要求建案全面降價15~20%。

南部更有建商出現「買貴退差價」的情況，有一件台南善化建案，出現直接退錢給已購客戶，也就是原先簽約成交客戶，以每戶成交價退款200萬元，相當於現打85折。建商對此表示，的確有退錢，但退錢幅度依各戶條件、狀況不同。

不只建商、代銷態度鬆動，就連房仲也和屋主喊話，降價求售才能成交。永慶房屋調查第三季房產趨勢指出，房價正在下跌，永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，房價要大跌不易，不過，房仲業業績都比去年縮水4~6成，貸款部分從去年7、8月起，就沒有好貸過，由於今年經濟率維持3%，央行並沒有鬆綁管制規劃，也讓成交量持續下修。

葉凌棋預估，今年交易量將不到28萬棟，創下2019年來新低，又以新北、台南及高雄交易量逾三成，衰退最明顯，七都成交議價率9%以上超過五成；接下來要關注今年下半年出口是否會出現急遽變化，影響房市未來走向。

此外，預售屋與新成屋價格也出現明顯落差，永慶房屋發現，全台預售與中古屋價差最大的是台中，高達76.6%，新北市達61.7%，高雄60%，台北市也高達54%，其他地區也在45~55%之間，顯示預售與中古屋價差創下六年新高。



