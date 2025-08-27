說好無償供水！房客欠租「慘遭斷水」　房東慘了遭判2月徒刑

▲房東彭男原本說好無償供水，未料卻因糾紛而斷絕租客水源，因此挨告。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者莊智勝／新竹報導

新竹一名彭姓男子112年將其名下一棟房屋租予范男作為經營老人聚會所使用，並且同意無償提供該屋水源，未料僅承租短短1個月雙方就發生糾紛，范男因此拒絕繳納房租，彭男也因此斷絕其水源使用，范因此提告強制罪。全案經檢方偵結起訴，新竹地院法官認為彭男確實妨害他人用水之權利，依強制罪判其有期徒刑2月，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，彭男112年3月起將名下位於新竹縣某處房屋租予范男經營老人聚會所，雙方約定租期5年，每月租金6萬元，同時彭男還同意該屋水源由彭男住家無償提供使用；未料范男承租僅短短1個月，雙方就因租約問題鬧得不愉快，范男因此自112年4月起未再支付房租；彭男遂於5月某日下午，明知范男聚會所仍在營業中的情況下，基於強制犯意，切斷該屋水源，導致范無水可用，因此報警並提告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭男到案後對於停止供水一事坦承不諱，但否認強制犯行，反控范男欠租，且當天是在維修水管，才會導致暫時無水可用，過3、4小時修好後即可繼續供水，只是范男已經去報警提告了，因此他也不願意再繼續供水給范使用。彭男認為，本案水源係他無償提供，范男本來就沒有權利使用。

但法官審酌，當初雙方簽約時，彭男同意無償提供水源給該屋使用，顯見已有合意；而范男經營聚會所，亦有衛浴等正常盥洗之需要，彭男以欠租為由斷然切斷水源，拒絕再提供范男用水，致其無立即水源可用，已妨害范男正常用水之權利，後彭男又提出遷讓房屋告訴，顯見斷水目的是在迫使范男早日搬離，綜上，彭男以強制手段妨害范男用水權利甚明，依強制罪判處有期徒刑2月，得易科罰金。全案可上訴。