領33K「怎麼存到1000萬」買房？　她一算：不吃不喝也要25年

▲領33K要怎麼買房？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果沒有投資、兼職，父母也不會幫忙，要存多久才能存到1000萬元，並且買房呢？近日有網友發文表示，她身邊有很多人的薪水都是領33K，就算每個月都存下一半的錢，也要50年才可以存到1000萬元！同時，她也感嘆現在房價實在很高。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「月薪只有3萬3，到底要怎麼存才能存到1000萬」為標題發文，提到她身邊有很多人想買房，但都是實領3萬3000元，這就讓她很想知道，領33K要怎麼買房？

原PO試算，如果沒有兼職、沒有投資、父母不贊助，且每月不吃不喝、把錢全存下來，也得要25年才能存到1000萬元；倘若每個月存下一半的錢，則要50年。她認為，如果只靠一份工作、領一份薪水，或許到了退休都還未必能買到房子，現在房價實在很高。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「搬來南部換工作，反正你現在薪水也不高，還有誰叫你看1000萬的房子，沒錢就花個四百萬買公寓啊」、「廣志也是背了三十年的貸款」、「25年都是3萬3我也服了你」、「有句話是說，結婚就是第二次投胎，找到神隊友你會輕鬆很多的」。也有網友建議，「趁早投資，複利效果才會好」、「定期定額0050，複利的力量很可怕」。