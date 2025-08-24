買房「先求有再求好」時代過了？　網真實反應曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

「先求有、再求好」曾是買房族奉行不悖的信念，但在當前高房價、高利率與交易冷卻的市場氛圍下，就有網友認為，這套觀念恐怕已經過時了，「現在已經不是你想賣就能賣的時代了。」

網友在Dcard提到，過去的房市邏輯是先入手一間避開漲價風險，等升值後再賣出、換到更理想的住宅；但眼下市況翻轉，第一間若帶有投資性質，不僅買氣低迷、難以脫手，連轉貸或第二戶貸款成數都受限，「現在第二間通常只能貸五成，還一堆銀行不願意做。」

他直言，在投資客銷聲匿跡的情形下，能接盤的人很少，就算有買方看房子，也都出價砍得超兇，「所以變成你第一間可能沒賺到什麼錢，反而這中間的房貸、利息、管理費等等都是成本，就算僥倖讓你賣掉，算一算可能還虧錢。」

最後，原PO認為，這時代回歸居住的本質就好，挑你自己真的願意住的房子，不要再想說房子可以投資抗通膨，「不要讓自己的錢卡在流動性很差的地方，除非你願意長期自住。」

對此，網友們紛紛回應，「現在房子越蓋越小，價格越來越貴，先求有只是房仲的話術要你成交」、「我的現況就是這樣，本來想以小換大，前年九月買了預售屋，現在第一間賣不掉又卡到預售提前對保，看來只能斷頭」、「蠻認同的，買房策略本來就是根據當前市況氛圍及未來漲幅空間作微調整」、「精緻小房兩千萬」、「認同！就是看到底要什麼，想投資的就投資，想買來住的就好好想清楚再下手」。