2+1房和3房差在哪？　內行解答了

▲2+1房和3房差在哪裡？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「2+1房」是什麼意思？近日有網友發文表示，他最近看房時，發現有建商在推「2+1房」，說總價低、小資族首選，但他看了格局後，心想這明明就是3房，2+1房和3房差在哪裡呢？。對此，信義房屋專家解釋，所謂的「+1」通常都比較小。

這名網友在Dcard上，以「2+1房到底是什麼意思啊」為標題發文，提到他最近在看房時，發現有建商推2+1房，且主打低總價、小資族首選。由於他的預算有限，因此看到低總價，真的很心動，只是當他看了格局後，卻發現明明就是3房，為什麼建商不直接說是3房呢？

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原PO接著說，他看了網路上的討論後，發現好像蠻多人不喜歡2+1房，因此他就想知道原因，以及2+1房和3房差在哪裡？

貼文曝光後，有網友表示，「2+1即2個正常房加1個小房，小房短期居住睡覺可以，但如果長期生活來說，空間偏小比較擠、空氣不流通」、「2+1房跟3房最大的差別在於坪數，那個+1的房間通常都超小，頂多當儲藏室或打通變開放空間」、「寫3房會像詐欺，雖然2+1也像詐欺，但+1就讓人感覺無痛升級」、「是因為沒對外窗戶才叫+1房，+1房不一定比較小間，我的+1房就次臥一樣大」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，其實「2+1房」並沒有一個明確的定義，但「+1」通常都比較小，也有可能是暗室，只是如果礙於預算考量，可能也沒得選擇。