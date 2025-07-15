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嘉義市50年精神醫院土地6.3億交易　一查買方是博奕大亨

記者張雅雲／高雄報導

博弈大亨出手！根據實價登錄，2月嘉義市有筆土地交易，總價高達6.3億元，經查為博弈大亨陳盈助成立的福添福投資買下，該筆土地上就是在地知名的「太和醫院」，換算土地單價達53.6萬元，創近2年嘉義市地價最高紀錄。

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▲▼ 嘉義,醫院 。（圖／記者張雅雲攝）

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▲根據實價登錄，2月嘉義市有筆土地交易，總價高達6.3億元。（圖／記者張雅雲攝）

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲太和醫院位於嘉義市鬧區新榮路，過去曾是知名精神醫院。（圖／翻攝自Google Maps）

根據實登，太和醫院今年出現成交紀錄，總價6億3345萬元，無地上物登記，該筆交易共包含14筆地號，土地總面積達到1181坪，為住宅區用地，換算單價約53.6萬元，創嘉義市近2年土地價格最高紀錄。

目前該筆基地上為停車場與太和醫院，該院位於嘉義市鬧區新榮路，過去曾是知名精神醫院，培元里里民透露，早期稱為「太和病院」，在嘉義可說是無人不知，起碼已營業50年，日前招牌才因颱風被吹落尚未復原。

 ▲▼ 嘉義,醫院 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該地位於嘉義經國商圈，位於西區，正對明星學校大同國小，帶動周邊房市穩定成長。（圖／記者張雅雲攝）

據查，賣家為廖姓自然人，新買家就是嘉義博弈大亨陳盈助2011年成立的福添福投資，營業項目為不動產投資開發，陳盈助個人行事低調，前陣子曾捲入京華城案，事業版圖橫跨房地產，在地房仲表示，未來改建推案機會相當大。記者致電太和醫院，有員工表示，目前醫生處半退休狀態，看診須採預約制，目前尚未搬遷仍持續營業。

台灣房屋富鑫鑽前加盟店店東陳振隆表示，該區屬於嘉義蛋黃區經國商圈，位於西區，隨周邊商圈逐步成型，加上又有明星學校大同國小，帶動周邊房市穩定成長，近年又有台積電等科技大廠進駐嘉義成關鍵，為整體縣市房價齊漲注入強勁動能。

位置 地坪 成交時間 成交價 賣家 買家 區域行情
嘉義新榮路 1181坪 2025年2月 6億3345萬元 廖姓自然人 福添福投資 地價40~50萬元/坪

▲土地小檔案。（ETtoday製表）

陳振隆說：「該區房價在過去10年出現驚人漲幅，從每坪7~9萬元，飆升至目前的21~23萬元，漲幅高達1倍以上。」

此外，該區地段精華，主力產品以透天厝為主，總價1000~2000萬元，目前地價行情已達40~50萬元，新推案大樓開價已達5字頭，顯示建商對該區域未來發展深具信心，之後若推出新案，開價也要5字頭水準。

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關鍵字：嘉義土地醫院太和醫院西區福添福投資

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